「台東夏雪了 」芒果界LV　B貨變黃金銷香港

▲▼ 台東縣政府農業處舉辦台東夏雪芒果行銷記者會，邀請西點界的前輩桂田喜來登的主廚江坤松來指導。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府農業處5日上午舉辦台東夏雪芒果行銷記者會，也特別邀請西點界的前輩桂田喜來登的主廚江坤松來指導，縣長饒慶鈴表示，台東青年陸續返鄉後，青農與青創加強連結，從產地到餐桌呈現台東的農業特色，非常重要！透過夏雪芒果行銷，讓一級農產品轉化成各式夏雪芒果商品上架，吃在地、食當季更能凸顯台東旅遊特色。





農業處指出，台東夏雪是芒果界的LV，國內外不斷行銷，已成功打入香港市場，銷售量創下50噸外銷佳績，即使今年初寒流來襲，造成正要開花結果的夏雪芒果，結果率不佳，但香港市場要求台東加碼運銷，現在連B級貨都要求運往香港，預估今年銷售量仍可維持50噸，價格與去年相當。



饒慶鈴強調，今年的B果的確實比往年增加很多，要加強連結生產果農與創業青年的合作關係，讓青農提供果皮有小小黑點的優良果品，讓返鄉創業的青年做成各式各樣的產品，透過社群網路來行銷。



農業處長許家豪說，感謝青農蕭彥廷及游鈞超大學學成後回鄉後，率先投入種植夏雪芒果的行列，願意將次級品提供返鄉青創的柴源製菓吳鎮宇、哩厚冰果室賴韋豪、冰菓水果冰棒郭家文做成各式西點、甜點、冰沙及冰棒，當年輕人團結一起、腦力激盪，一定為台東農業創造不同的前景。

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