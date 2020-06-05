台南長中應外科戲劇公演　邀您一同來看好戲！

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▲台南市長榮中學應用外語科指導老師林佑安，帶領應用外語科三年級同學，以「The Greatest Dream」為題，首度於台南文化中心假日廣場颯爽登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學應用外語科指導老師林佑安，帶領應用外語科三年級同學，以「The Greatest Dream」為題，首度於台南文化中心假日廣場颯爽登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學應用外語科特色課程「英文歌舞劇」，每年皆於6月初成果發表，展現學生英文口語能力與戲劇表演之專業，歷年演出大獲好評，今年指導老師林佑安老師帶領應用外語科三年級同學，以「The Greatest Dream」為題，首度於台南文化中心假日廣場颯爽登場。

▲台南市長榮中學應用外語科指導老師林佑安，帶領應用外語科三年級同學，以「The Greatest Dream」為題，首度於台南文化中心假日廣場颯爽登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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長中指出，這次活動現場除了戲劇演出之外，導演兼指導老師也將不藏私地分享戲劇課程內容：聲音的7種情緒，向觀眾介紹演員是如何訓練「聲音的表情」。此外，除了戲劇表演與聲音課程外，現場也提供造型氣球、大型泡泡、以及馬戲團遊戲互動等各種驚喜等著各位親自體驗。

▲台南市長榮中學應用外語科指導老師林佑安，帶領應用外語科三年級同學，以「The Greatest Dream」為題，首度於台南文化中心假日廣場颯爽登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

戲劇主題改編自經典歌舞劇電影「大娛樂家」，指導老師與應外科學生經過幾番討論後，決定以多元文化接納為本劇主旨，更從青年追夢的角度切入故事，呈現故事張力。除了多元文化之接納外，本劇結合教育部推廣之「反霸凌」政策，從學生切身經驗發想，分析弱勢族群因族群、外貌、身障等可能因素，而遭受歧視或霸凌的校園經驗，探討人與人之間如何屏除成見，關懷他人，進而看見每個獨立個體內在的良善與美。

故事結尾，本劇男主角仿效經典演說「I Have a Dream」，鏗鏘有力地總結全劇。本劇去年4月底首演後，好評不斷，佳評如潮。今年搭配台南文化中心藝文活動，於6月7日週日下午四點整再次於台南文化中心假日廣場登台，擷取去年菁華橋段，帶給觀眾們全新體驗，請舊雨新知，相約前往共襄盛舉。

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