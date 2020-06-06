快訊／陳其邁一身休閒燦笑投票！　「平頭白T兒」搶眼

記者 陳以昇、王亞志／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票6日登場，行政院副院長陳其邁一身休閒裝扮，上午10時現身高雄左營新莊國小投票，他的兒子頂著平頭戴口罩也一起前來。陳其邁說，為了這次投票也「超前部署」提早購買高鐵票南下。若選舉結果出爐會不會參加補選，陳其邁語帶保留，僅表示投票仍在進行中，「結果會和今天的天氣一樣，雨過天晴。」

▲陳其邁一身輕裝，現身罷韓投票 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

陳其邁和兒子出現在投票所，他兒子身穿白色t恤、理著平頭戴口罩，媒體一度認不出來。2人一樣接受選務人員測量體溫，甚至要求拿下口罩確認身分。被問到兒子老爸誰比較帥，陳其邁輕鬆表示，「老爸當然不肯服輸，但現實總是比較殘酷！」

2018年高雄市長選舉藍綠激戰，韓國瑜最終拿下89萬2545票，贏過陳其邁的74萬2239票，雙方相差15萬票。陳其邁敗選後人氣依舊不減，隨後由蔡政府延攬擔任行政院副院長至今。高雄市議員黃文益日前曾透露，綠營內部傾向支持陳其邁參選，並稱讚陳其邁是民眾信賴、黨內不排斥，也能凝聚向心力的不二人選，至於會不會重披戰袍參加補選？對此陳其邁表示投票仍在進行中，他前來投票是履行一位市民監督政府的義務。但他樂觀看待下午開票結果。