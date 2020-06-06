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大學4友駕輕型飛機出遊！　起飛5分鐘墜毀「最後自拍」成遺照

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記者張方瑀／編譯

美國日前發生一起墜機意外，密蘇里州一名男子駕駛一架輕型飛機，準備載著另外3名好友出遊，豈料在起飛不到5分鐘後，飛機就直接墜毀在農田中，機上4人全部罹難。其中一人的母親表示，兒子甚至才在出發前傳了一張4人自拍給她，沒想到卻變成遺照。

現年35歲的斯威爾（Joshua Sweers）在上個月31日駕駛單引擎的Piper PA-28小型飛機，準備和3名大學好友，37歲的謝德（Daniel A. Shedd）、39歲的施洛瑟（Daniel Schlosser）與卡密勒里（John S. Camilleri）一同出遊。謝德的母親說，兒子在飛機起飛前特地傳了一張4人的自拍照給她，照片上的人看起來都很開心，沒想到這卻成為他們的遺照。

這家輕型飛機5月31日下午3時19分從密蘇里州馬里蘭高地（Maryland Heights）的克雷夫科爾機場（Creve Coeur airport）起飛後，才短短5分鐘就墜毀在伊利諾州卡林維爾（Carlinville）的一處農田，4人當場身亡，地面則無人受傷。

謝德的父親表示，當天他載著謝德前往機場，當時天氣非常好，「這是他第一次和這些朋友們一起飛行，我不確定他以前是否坐過小飛機，但他非常期待這次旅行。」美國聯邦航空管理局、國家安全運輸委員會正在調查這起事故，目前已排除天氣因素。

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