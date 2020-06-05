內閣防疫表現民調：79%讚陳時中、57.3%滿意徐國勇暫緩廟會慶典

▲徐國勇、陳時中。（圖／記者屠惠剛攝、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，根據一份最新公布的民調顯示，在內閣閣員防疫表現方面，以衛福部、交通部、經濟部和內政部的防疫表現讓民眾最有感，其中，有79.3％民眾對衛陳時中擔任防疫指揮官的表現感到滿意；內政部長徐國勇為了配合防疫，協調各大宮廟暫緩廟會慶典政策，有57.3％的民眾感到滿意。

根據最民調數據顯示，在各部會首長的防疫表現上，有79.3％民眾對衛陳時中擔任防疫指揮官的表現感到滿意，僅9.2％不滿意。對於經濟部長沈榮津規劃的防疫紓困措施，有38.6％感到滿意，26.5％不滿意，而經濟部以「組織口罩國家隊」的表現最讓民眾印象深刻。

在交通與內政方面，交通部長林佳龍在規劃防疫措施的表現，有32.3％的民眾表示滿意，28.2％不滿意，而民眾對交通部「暫停兩岸航線防疫」和「強制鐵公路上車戴口罩」政策印象最深刻。

至於內政部長徐國勇為了配合防疫，協調各大宮廟暫緩廟會慶典政策，有57.3％的民眾感到滿意，14.9％不滿意，而民眾對內政部「警政系統確實追蹤居家隔離」的作為印象最深刻。

另外，民調數據也指出，對於蔡英文與行政院長蘇貞昌「留任大部分閣員」的決定，有43.3％民眾比少滿意、24.9％民眾不滿意。

以上民調由《品觀點民調中心》委託創市際市場研究公司於5月27日至5月29日，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，所進行的線上網路調查，最後回收1068份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差在±3％以內。

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