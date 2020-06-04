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啟動防疫新生活運動　林姿妙宣布解除縣府管制等多項防疫禁令

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▲宜蘭縣長林姿妙林說，縣政顧問無給職還幫縣府到處打拚，沒有浪費公帑的問題。（圖／記者游芳男攝）

▲中央6/7啟動防疫新生活運動，林姿妙4日宣布解除縣府進出管制等多項防疫禁令。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

因6月7日前若維持本土零確診案例，中央將以「戴口罩或維持安全社交距離、落實實名制、勤洗手」為防疫原則，為此，宜蘭縣長林姿妙4日宣布，6月7日起將適度放寬縣府所轄館舍、便民服務防疫規範，6月8日起也將恢復縣內125個社區照顧關懷據點及長青食定點共餐，且6月7日起衛生所假日將停止販售口罩等。

宜縣府表示，隨著疫情趨緩，除恢復前述125據點的共餐服務外，6月7日起將陸續放寬生活防疫規範，包含：取消進出縣府機關建物量測體溫措施，各出入口管制也將解除，回歸各局處自行辦理門禁登錄或訪客登記；學校畢業典禮、畢業旅行及校外教學將開放舉行；圖書館、藝文活動場所、社區關懷據點及育兒親子館將恢復各項服務、課程及活動。

另外，若能確實保持安全社交距離、戴口罩或在增設隔板區隔（三項至少符合一項）的前提下，藝文、餐飲及休閒活動可以不受室內100人、室外500人的限制。

▲林姿妙4日宣布解除縣府進出管制等多項防疫禁令。（圖／宜縣府提供）

▲林姿妙4日宣布解除縣府進出管制等多項防疫禁令。（圖／宜縣府提供）

不過縣府重申，防疫規範雖適時放寬，卻不能輕忽鬆懈。用餐時每桌至多8人，並應採取下列至少1項措施：梅花座、個人餐、公筷母匙、專人分菜或餐點加蓋，且室內保持1.5公尺、室外1公尺之社交距離。

而各機關單位人員接觸第一線民眾仍應配戴口罩，並於出入口及場所內提供乾（濕）洗手用品或設備，採取實名制及環境清消。而民眾搭乘大眾運輸工具，也需持續體溫監測及戴口罩，勤洗手落實安全管理。

另外，考量整體口罩需求大致符合需求，6月7日起衛生所假日將停止販售口罩，將能量持續投入在他項防疫工作。

縣府呼籲，民眾應共同珍惜得來不易的防疫成果，相關資訊可參閱疾管署網站或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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