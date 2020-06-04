東澳粉鳥林港落水「載浮載沉」　海巡跳海救回！男：我只是散心

▲▼男子3日傍晚東澳粉鳥林港邊散心竟落海，2名第一岸巡隊員眼尖跳入港內救回一命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

3日18時許，宜蘭東澳粉鳥林漁港港區水域內，有男子載浮載沉並大聲求救情況危急，2名第一岸巡隊員跳入港內救回男子，男子表示，他原是在港區正常行走，因重心突然不穩才失足落海。

3日傍晚6時許，海巡署北部分署第ㄧ岸巡隊粉鳥林安檢所守望人員，執勤時發現有一名民眾，在宜蘭東澳粉鳥林漁港港區水域內載浮載沉，情況相當危急，經緊急通報值班及備勤人員，攜帶魚雷浮標及救生衣等裝備火速趕往救援。

海巡人員趕抵現場後，發現一落海男子正在港區水面上掙扎及大聲求救，隊員立即背起魚雷浮標跳入港區，將落海男子以人力泅泳的方式實施拖帶，成功救援上岸。

獲救男子意識清楚、無明顯外傷，他表示其原在港區正常行走，因重心突然不穩才失足落海，並表示可自行返家及就醫，離去前感謝海巡人員的救援。

第一岸巡隊表示：民眾若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請多多利用「118」免費報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。



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