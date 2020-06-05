圖文畫家魔魔嘎嘎挺罷韓！高雄在地作家林達陽表態：沒來韓導看你不起





▲圖文插畫家表態挺罷韓。（圖／翻攝自魔魔嘎嘎臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票6日登場，進入剩下不到24小時的決戰關頭。不少高雄人紛紛表態挺罷韓，臉書知名圖文畫家魔魔嘎嘎畫插圖呼籲高雄人出來投票。知名高雄在地作家林達陽也表態挺罷韓，「為了避免後代子孫到時坐時光機來笑我們髒，請一定要出來投票參加！」

林達陽透過臉書表示，今天5日晚上，罷韓遊行最終場，美麗島捷運站二號出口集合，晚上八點出發，「十萬人的口號已經喊下去了，有來大家熱鬧歡喜，沒來韓導看你不起。請留守高雄的大家、返鄉救援的大家，務必要站出來！」

林達陽說，明天6月6日投票日，台灣史上第一次罷免直轄市長，提醒民眾身分證請務必保管好，要戴口罩，沒有印章可以蓋手印，沒有投票單可以網路查投票所，「我之前發願過，罷韓票數過80萬，每多一萬就捐一千給高雄市立動物園，還望大家牽成。」

林達陽超酸挺罷韓，「人之所以異於禽獸者幾希，動物沒有補考智力測驗的機會，但是我們有，在這高雄人演化史的重要時刻，幾萬年後碳14計年法測下去儀器都會逼逼叫看到你在壁畫上揮手說媽我在這裡！打狗文化的智人吼吼吼吼已知使用罷免制度！文明進程，歷史現場，剛好遇上是劫數還是福氣還不好說，為了避免後代子孫到時坐時光機來笑我們髒，請一定要出來投票參加！」

除了林達陽，臉書知名圖文粉專「魔魔嘎嘎」也表態挺罷韓立場，做圖喊話粉絲，「當年投其邁的都給我出來喔！」他提到，當年韓國瑜對手陳其邁的票有74萬，呼籲支持陳其邁的高雄市民站出來投下罷免同意票。