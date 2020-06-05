罷韓投票前夕…王金平：辜寬敏希望我成立新政黨

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免明天投票，前立法院長王金平5日出席國立台灣師範大學98週年校慶大會，受訪時除再次表明沒天不會出現在高雄，還自爆與會的台灣制憲基金會董事長辜寬敏跟他說，國民黨要再重起的機會不大，希望他能成立一個新政黨。

王金平5日上午出席台灣師範大學5日舉行98週年校慶活動，被問到「明天要投票了，有打算回高雄嗎？」王金平回「沒有」，受訪時也重申挺韓立場，「身為國民黨員，同時也是當初對他的支持者，以這個立場來看，我當然希望他做好做滿，而且能為高雄市提供更大的貢獻。」

王金平也自爆，辜寬敏建議他組新政黨，「他認為說，好像國民黨要再重起的機會不大，他希望我能夠有機會來重新...希望能夠成立一個新的政黨。」

針對媒體爆出王金平要韓國瑜90度鞠躬道歉，挺過罷免難關。王金平說，「那是跟你們記者私底下聊的時候，你們記者問，我才講的。」面對罷韓激發藍綠對立，王金平則喊話，「大家如果能思考，盡量讓高雄市更為和諧，那大家就做一個很理性的處理，也不要激發對立，我想這方面大家應該有共同認知。」

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