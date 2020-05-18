防疫有成舞廳申請復業　安平警嚴堵治安破口

▲台南市警四分局將舞廳復業後，可能發生的治安事故及後續疫情防範，開始超前部署規劃相關勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎來勢洶洶，政府為防堵疫情，勒令全國舞廳暫時停業，台南市警四分局轄內2間舞廳為配合政府政策，亦暫時停止營業，但在疫情逐漸緩和，台南市政府接獲舞廳業者復業申請，重新開始營業，市警四分局亦將舞廳復業後，可能發生的治安事故及後續疫情防範，開始超前部署規劃相關勤務。

考量酒客已久未前往舞廳，可能飲酒過量導致糾紛衝突及酒後駕車事件發生，第四分局分局長蔡進閲召集相關幹部開會規劃，自即日起，將針對安平地區治安熱點部分加強執行臨檢及路檢勤務，集合深夜時段線上巡邏警力，以每2個小時隨機發布臨、路檢勤務，加強見警率提升，除防制糾紛衝突及酒後駕車事件外，亦能盤查有無居家檢疫或居家隔離民眾趁隙外出，造成防疫破口；同時亦已規勸店家業者，應落實消費者實名登記制，以利後續相關事件追查。

市警四分局長蔡進閱表示，治安不放鬆、防疫無破口，舞廳業者復業，警方自不會為難業者，但在舞廳開店營業之初，針對政府的防疫要求及安平地區治安狀況的維持，第四分局自然全力以赴，不會有些許讓步，尤其是現在刑法第149、150條修正過後，針對聚眾鬥毆首謀及助勢者刑度加重，屬於公訴罪，特呼籲業者及消費者在酒酣耳熱之際，能保持理性，切勿藉機滋生事端，如有違犯，第四分局絕對將相關人等繩之於法，以維安平良好治安狀況。

・乾肌救星熱賣30多年