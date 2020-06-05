最後身影曝！承翰爸不願叫救護車　暴瘦忍痛「堅持走進醫院」…狂吐2次血亡

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

鐵路勇警李承翰為了保護車上乘客，遭到鄭姓男子持刀刺殺身亡，而鄭嫌一審被判無罪。李父得知消息後難以接受，決心替兒子上訴到底，孰料，李父還沒等到判決結果，4日晚間就因胃出血加上案情纏身抑鬱而終，家屬悲痛欲絕。據李家居住地的里長表示，李父堅持不願叫救護車，而他協助就醫後，李父也堅持自己走進醫院，沒想到出來的卻是冰冷遺體，也讓他相當難過。

▲李承翰父身體不適卻不願叫救護車，堅持走進醫院，孰料卻因為嚴重胃出血於4日傍晚病逝。（圖／記者翁伊森翻攝）

對於鄭嫌判決結果出爐後，李承翰的父親李增文難以接受，卻是默默地將所有打擊、悲傷全往肚裡吞，不願告訴家人，這段時間以來，他成日鬱鬱寡歡，就連身體出狀況也不肯告知，導致其胃出血的症狀因此加重，最終於4日傍晚離世。

▲里長劉丙伍協助李父就醫，但當他再次聯繫家屬時，就接獲病逝消息，讓他難過表示，「明明還好好的」。（圖／記者翁伊森翻攝）

李家居住的嘉義市芳草里里長劉丙伍表示，李父4日上午身體不適，但卻堅持不願叫救護車，原本打算與李母搭計程車前往醫院，而里長見狀，立刻協助送醫。劉丙伍回憶，「他當時都還好好的，還自己走進醫院」，沒想到進了醫院後，就發現李父胃部嚴重出血，還吐了2次血，直到4日傍晚，他再次與李家人連繫後，就接到病逝消息，也讓他相當難過與不捨。

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