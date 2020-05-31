　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市監測稻熱病罹病率低　近日豪雨不斷籲請農民加強防治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲連日大雨高溫潮濕 嘉市監測稻熱病罹病率低 仍籲請農民加強防治 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市稻熱病率5%以下,但連日大雨高溫潮濕 仍籲請農民加強防治 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近日適逢梅雨季節，加上連日大雨產生的高溫潮濕環境，容易導致穗稻熱病，嘉義市區較早種植的一期稻作預計於半個月後開始收割，為了監測水稻防治情形，嘉義市政府監測人員日前至荖藤里、海口寮、北社尾、大溪厝及頭港等大面積種植水稻之地段監測稻熱病病情，約略估計目前各地段穗稻熱病的發生程度屬1級(罹病率約在5%以下)，對於未來收成量之影響甚微，請農民安心，但需注意是部分較晚種植水稻尚未抽穗，應於近日放晴後加緊防治，以免抽穗後感染穗稻熱病。

▲連日大雨高溫潮濕 嘉市監測稻熱病罹病率低 仍籲請農民加強防治 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲稻熱病感染稻穗的病徵 。（圖／記者翁伊森翻攝）

稻熱病又稱「稻瘟」，不僅危害水稻葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期葉面上形成褐色小斑點，再擴大呈紡錘型、出現灰褐色病斑，嚴重時葉片枯萎，造成稻株結穗榖粒不充實，嚴重減產。稻熱病在一期作較容易發生，一般清明節前後為發病時期，尤其施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。

因為近日梅雨鋒面的影響，氣候較不穩定，連日豪雨容易導致稻熱病的產生。建設處指出，水稻穗稻熱病預防重於治療，籲請農友加強注意防治水稻穗稻熱病，除了施肥時請遵照合理化施肥，勿施用過多氮肥，避免田間病勢加劇外，建議使用耐受性強的水稻進行種植，並依照植物保護資訊系統網站推薦的農藥(如40% 亞賜圃可濕性粉劑 (1,500 倍 ) 、 2 % 嘉賜黴素溶液 (1,000 倍 ) 等藥劑)進行輪作，並留意安全採收期 ， 以避免藥害及殘留過量發生，即可有效防治穗稻熱病發生。

▲連日大雨高溫潮濕 嘉市監測稻熱病罹病率低 仍籲請農民加強防治 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲稻熱病感染稻穗穗頸部所產生的白穗症狀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外大雨後部分水稻因品種或是農民施肥習慣，可能出現倒伏的情況，目前市府建設處巡查嘉義市多處(荖藤里、海口寮、北社尾、大溪厝及頭港)大面積種植的水稻田，尚未發現倒伏情形發生，近期監測人員將會加強水稻田巡查，並通知各地小組長若有災情發生盡速回報市府，以免影響農民未來收成。

▲連日大雨高溫潮濕 嘉市監測稻熱病罹病率低 仍籲請農民加強防治 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲良好沒有罹病的水稻 。（圖／記者翁伊森翻攝）

►卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效

ET快訊
過年全家東部遊　飯店衣櫃半夜傳「人聲」…網一看嚇傻：就是那間
東區ZARA前「車震」！台版魔鏡號女直播主被逮　正妹直擊SW
白人警壓死黑人！全美示威遍地開花　官方驗屍報告出爐：死於心臟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市監測稻熱病罹病率低　近日豪雨不斷籲請農民加強防治

嘉義縣長翁章梁爆彩蛋：阿中部長下週會來

嘉市公有市場獲經濟紓困千萬補助款　用以市場硬體優化

遭疑雨天鋪路影響黏合度　嘉市府澄清先鋪再刨費用廠商吸收

電子煙危害防制自治條例三讀通過　嘉市禁賣及提供未滿18歲青少年

爺爺體力不支跌坐在地…沒錢坐計程車　基隆暖警秒衝上前

以為「移民官」是客人　印尼男「老闆，剛掃好雞糞堆哪？」一看慘了

仙女瀑布3年奪4命！秘境入口淪「運屍道」...消防痛心拍片：別再來！

最強業配王到台南！陳時中享用「阿中部長自助餐」吃一半粉絲不斷要合照

台南龍崎關廟三紅支線小黃公車開通啟程　黃偉哲：為市民朋友提供最好的服務

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

蘇貞昌「跳針」拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會！

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

嘉市監測稻熱病罹病率低　近日豪雨不斷籲請農民加強防治

嘉義縣長翁章梁爆彩蛋：阿中部長下週會來

嘉市公有市場獲經濟紓困千萬補助款　用以市場硬體優化

遭疑雨天鋪路影響黏合度　嘉市府澄清先鋪再刨費用廠商吸收

電子煙危害防制自治條例三讀通過　嘉市禁賣及提供未滿18歲青少年

爺爺體力不支跌坐在地…沒錢坐計程車　基隆暖警秒衝上前

以為「移民官」是客人　印尼男「老闆，剛掃好雞糞堆哪？」一看慘了

仙女瀑布3年奪4命！秘境入口淪「運屍道」...消防痛心拍片：別再來！

最強業配王到台南！陳時中享用「阿中部長自助餐」吃一半粉絲不斷要合照

台南龍崎關廟三紅支線小黃公車開通啟程　黃偉哲：為市民朋友提供最好的服務

空總期間限定「限時動態公園」　4場光雕投影打造「當代情報站」

嘉市監測稻熱病罹病率低　近日豪雨不斷籲請農民加強防治

影／名人防疫大作戰／台積電張淑芬：保護自己、不給政府添麻煩就是貢獻

質感大升級！福特跨界小休旅Puma推時尚新車型　性能ST隨後跟上

尿中有許多小泡泡　可能得了這些疾病

《誰是被害者》李沐晉升女一！首部電影是懸疑片　再度合作丁寧

《幸福城市》票房只有144萬　導演何蔚庭學到4堂課：我現在是生意人

該收冬衣囉！必學　毛衣、羽絨衣、厚被標準清洗、收納法

粉絲敲碗！超夯「迷彩口罩」將上市？　中衛回應了

不只時髦，還超美！9間必去的精品博物館

雙喵忘情理毛...一抽手超傻眼！　網笑噴：我是誰我剛剛舔了什麼

地方熱門新聞

仙女瀑布3年奪4命　秘境入口淪「運屍道」

粉絲擠爆國華街　陳時中一行人提前離開

以為「移民官」是客人　印尼男一開口慘了

嘉縣長爆彩蛋：阿中部長下週抵嘉

爺沒錢坐計程車　暖警助送返院所

電子煙危害防制自治條例三讀通過

嘉市府澄清先鋪再刨費用廠商吸收

最強業配王到台南！陳時中吃飯粉絲不斷要合照

嘉市公有市場獲經濟紓困千萬補助款

基隆文化中心出現老虎看展　網友直呼：嚇死人

台24線飆車引反彈　屏警開出633張罰單

台南龍崎關廟三紅支線小黃公車開通啟程

花蓮市邀您體驗傳統菜市場魅力　快報名

卑南族利嘉部落傳統聚會所30日動土

更多熱門

相關新聞

台東縱谷沿線鄉鎮傳稻熱病「整片焦黃」農民憂

台東縱谷沿線鄉鎮傳稻熱病「整片焦黃」農民憂

受到氣候忽冷忽熱不穩定影響，台東池上鄉、關山鎮、鹿野鄉等地傳出稻熱病疫情，雖然農委會台東區農業改良場早在1個月前已經提出警訊，但稻田間出現染病情形仍是十分嚴重。池上鄉有整片水稻田染病，原本應該綠油油隨風搖曳的稻作竟然整片變焦黃，進而影響產量。

氣溫回暖溫差大　高屏地區現稻熱病蹤跡

氣溫回暖溫差大　高屏地區現稻熱病蹤跡

稻熱病來免緊張　加強防治作伙來

稻熱病來免緊張　加強防治作伙來

蔡英文南下嘉義　關心稻熱病　

蔡英文南下嘉義　關心稻熱病　

春天「後母面」　2019稻熱病提早到

春天「後母面」　2019稻熱病提早到

關鍵字：

稻熱病

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

台灣人開什麼車「年收入最高」？

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

反骨培根YouTube頻道遭停權！被通知違規崩潰：幾年心血都在裡面

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

即／壓頸白人警傳與黑人死者同夜店工作

即／疑追火車失足！浮洲站男乘客遭輾「當場慘死」

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

悼佛洛伊德之死　巨石強森看斷氣影片：心碎

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面