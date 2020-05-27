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花蓮水稻「空包彈」嚴重　3鄉鎮已獲公告補助每公頃1萬8千元

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▲花蓮今年1期水稻普遍發生稻穗不稔實情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮今年1期水稻普遍發生稻穗不稔實情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年1期水稻已陸續進入抽穗、孕穗階段，但近日接獲許多農友反應水稻田裡發生了嚴重的稻穗不稔實（俗稱空包彈）情形，花蓮縣政府函請中央建請啟動天然災害救助，已獲農委會於5月26日同意公告辦理。土地在「壽豐鄉」、「玉里鎮」、「卓溪鄉」這三個鄉鎮地區的農友，可依規定前往鄉鎮公所申請辦理，救助額度標準為每公頃1萬8,000元。

花蓮縣府26日再組成勘災小組，前往富里鄉協助確認水稻不稔實災情；立委傅崐萁辦公室主任潘俊霖與縣府南區副主任陳彰勁亦會同前往勘查瞭解，潘俊霖也表示，會盡全力在中央協助溝通，爭取救助案儘速完成公告。

▲花蓮今年1期水稻普遍發生稻穗不稔實情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府組成勘災小組，前往富里鄉協助確認水稻不稔實災情。

縣長徐榛蔚說明，目前雖然僅有公告壽豐鄉、玉里鎮及卓溪鄉三個鄉鎮，但其他地區農友如有發現也有發生不稔實情形時，儘速前往公所通報，以利辦理後續的救助程序，縣政府一定會盡全力的依據農產業天然災害救助作業要點爭取建議救助。

花蓮縣一期水稻接連發生的不稔實情形，基於時效性，花蓮縣政府與農糧署東區分署、花蓮區農業改良場、各公所等人員均戮力以赴，除了組成勘災小組協助各地區勘災外，更積極建請農委會公告辦理「0413低溫水稻災害」的現金救助。

▲花蓮今年1期水稻普遍發生稻穗不稔實情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

救助案建請中央後，農委會已於26日公告「壽豐鄉、玉里鎮、卓溪鄉」三個鄉鎮開放受理申請，並自本年5月27日起至6月5日下班時間止受理申請，共計10天。

本次公告救助項目為「稻米」，救助額度為每公頃新臺幣1萬8,000元。救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農、林、漁、牧生產之自然人）。二、辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

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