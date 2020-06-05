6折買到ALEXANDER WANG防水鞋！微風特賣今開跑再送7千元禮券

▲微風精品代理的多個品牌折扣中，現加碼推出7000元感謝禮券給一萬名VIP，搭配使用最低有4.1折 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

疫情影響下刺激民生消費成為重中之重，微風精品現加碼推出7000元感謝禮券給一萬名VIP，除了一般消費者皆可參與的原有櫃上折扣，包含代理品牌ALEXANDER WANG、MM6 Maison Margiela、PORTSPURE、PORTS 1961、10 Corso Como等，消費兩千元即可現折一千元，最低有4.1折優惠相當划算。

微風精品即日起至6月22日針對一萬名VIP推出價值7000元的感謝禮券，除了一般消費者都可參與的櫃上折扣優惠之外，再另外提供消費兩千元現折一千元VIP禮券，搭配使用最低可達到4.1折。

舉例ALEXANDER WANG目前全面七折起，其中超模Hailey Bieber，Gigi Hadid以及南韓女星太妍都在私服穿過的防水潮鞋Stadium Sneakers，原價19,800，七折後為13,860元，使用感謝禮券再折價一千元，就可以逼近6折之優惠輕鬆入手。另外MM6自6／8開始全面八折起，花束TEE 原價 6980元特價 5584元；Logo 髮圈原價 6380元特價 5104元，多樣配件至少現省千元以上。

▲Hailey Bieber以及太妍穿過的ALEXANDER WANG防水潮鞋Stadium Sneaker 逼近6折價位入手；MM6也將在6月8日下殺8折，以上都可再搭配千元禮券使用。（圖／品牌提供）

小資女愛牌PORTSPURE也推出部分商品7折起，特價清單內包括粉色連身洋裝 9980 元七折後6986元；格子細肩帶洋裝10980元七折後 7686元，再搭配折價一千元禮券，粗估至少省下將近4000元。正值梅雨季節，義大利選品店10 Corso Como目前全面9折起，使用禮券後將逼近5折，FITFLOP聯名夾腳拖來到1682元；Melissa聯名微笑拖鞋特價後 2132元。

▲PORTSPURE也推出部分商品7折起，粉色連身洋裝至少省4000元；FITFLOP聯名夾腳拖折扣後來到1682元 。（圖／品牌提供）

同場加映 UNIQLO攜手GU推出聯合感謝祭

此外，即日起至6／11（四）UNIQLO首度攜手GU推出聯合感謝祭，折扣商品包括女士無鋼圈胸罩從原價790元降至590元，現省200元；夏季必備單品圓領T恤從原價390元降至290元，涼感衣指定款原價390元降至290元，女裝特級彈力牛仔褲首次從原價1490元降至990元，現省500元也是歷史新低。

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