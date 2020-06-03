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IKEA青埔旗艦店即將開幕　桃園店7/22熄燈…庫存品最低打到1折

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▲IKEA 青埔旗艦店即將開幕，桃園店7/22熄燈。（圖／記者楊淑媛攝）

▲高鐵桃園站前對面的IKEA青埔店已可見完整外觀。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

瑞典居家品牌IKEA宜家家居坐落在桃園中壢區青埔、全台最大旗艦店的即將開幕，原位於桃園區中山路上經營15年的桃園店，2日晚間於臉書粉絲專頁PO出重大公告，宣布將在7月22日跟大家說再見！並指稱即日起邀請大家一起來桃園店拍照打卡，分享與桃園店的美好回憶，就有機會拿好康獎！▲IKEA 青埔旗艦店即將開幕，桃園店7/22熄燈。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼IKEA桃園店於臉書粉絲專頁PO出重大公告，宣布將在7月22日跟大家說再見！（圖／翻攝自網路）

請繼續往下閱讀...

▲IKEA 青埔旗艦店即將開幕，桃園店7/22熄燈。（圖／記者楊淑媛攝）

IKEA粉絲獲悉桃園店即將結束，搬遷至青埔訊息，紛紛留言「霜淇淋變遠了」、「原本的IKEA有好多的回憶，希望新的IKEA也能帶來滿滿的回憶」、「謝謝你！這裡永遠住著我最美好的青春與回憶，希望新的IKEA也能帶來滿滿的回憶」、「緬懷我們一起吃過肉丸買過鯊魚的Ikea」、「兒子最愛的遊戲區跟霜淇淋」、「比誠品敦南店關門更令人傷心XD」、「搬到青埔平日不就人超少了」、「家裡的傢俱都在這買的，早餐也從39吃到49元，跟老公約會定情地方都在這，萬般捨不得」…

▲IKEA 青埔旗艦店即將開幕，桃園店7/22熄燈。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「航空城青埔人」群組息透露，IKEA桃園店閉店前，庫存品最高折扣到1 折。（圖／翻攝自網路）

「航空城青埔人」群組也在3日發布訊息透露，桃園店7月底閉店前，全店所有的展示品和庫存品都要出清，第一波出清活動預計從6月11日至7月11日，展示間的商品5折。第二波活動從7月12日開始到閉店前，店內剩下所有的庫存品最低會下殺到1-2折。

據了解，來台26年的IKEA在全台拓展6間分店，2018年與桃園市政府簽訂合作意向書，宣布投資60億元，在青埔高鐵特定區打造全台最大、最新的概念旗艦店，當時預計2021年底前營業，不過，目前位在高鐵桃園站前對面的 IKEA青埔店已可見完整外觀，鮮黃的IKEA字樣也已掛上，可望提前至今年底前與大家見面。

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