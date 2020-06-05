松本清「店鋪達成」感謝祭開跑，連續3天不限金額再9折

▲松本清從今日開始推出感謝祭活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不畏疫情，日本第一藥妝松本清從年初開始在台快速展店，直至目前為止已經開設第12家門市，在消費者無法出國到日本情況下，松本清致力帶入更多獨家品牌與多元商品，滿足消費者需求喜好。為了慶祝展店達標，推出感謝活動，6／5-6／7連續三天全台松本清門市不限金額結帳再享9折優惠。

松本清除了擁有自營「matsukiyo」都會生活購系列，更陸續引進不少獨賣商品，讓人彷彿置身日本商場。像是獨家引進THE PUBLIC ORGANIC潤色護唇膏，滿滿精油香氣搭配自然潤色效果，一抹保濕滋潤，還帶給你好氣色。

除此之外，一匙靈洗衣精和七龍珠的限量版，也只有在松本清買的到，繼去年與進擊的巨人合作，今年花王再度找來七龍珠，推出賽亞人王子達爾聯名包裝，讓粉絲瘋狂搶購。

為了回饋消費者的熱烈支持，六月的第一個周末6／5(五)至6／7(日)，連續三天推出門市不限金額結帳再享９折優惠，醫藥品和部分商品除外。

▲屈臣氏推出醫美商品滿2,800元，即贈送300元提貨券活動。

除此之外，屈臣氏也推出許多夏日大勢新品，不論是最新話題彩妝、夏季醫美保養以及精選髮類商品應有盡有，更祭出600件商品任選買一送一、開架彩妝、精選髮品享85折優惠以及醫美商品滿額送提貨券的好康優惠，讓你在這個夏天輕鬆變美麗。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App