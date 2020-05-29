最多5折！NIKE官網突襲「快閃特賣」高筒AJ1半價、現省近2000元

▲NIKE繼上次全站7折優惠，這回下殺5折，包括阿甘鞋（Classic Cortez）、Air Max 90都在折扣清單內。（圖／翻攝自NIKE官網）

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌NIKE日前無預警祭出全站7折優惠，讓不少民眾手癢，此次再推29日至31日的「快閃特賣」，最高折扣達到5折，不僅比起上回更省，且經典鞋款包括阿甘鞋（Classic Cortez）、Air Max 90都在折扣清單內，其中高筒 Air Jordan 1 更是現省近兩千元，此時入手相當有感。

▲NIKE 於29日至31日舉辦「快閃特賣」，實際發現高筒 Air Jordan 1更是從原價3900元降至1939元。（圖／翻攝自NIKE官網）

NIKE於今（29日）在官網上又無預警掛出「快閃特賣」字樣，此次針對鞋款、運動內衣、上衣、外套等單品，做出最高達5折優惠活動，實際點開官網特價產品，發現熱門經典鞋款像是阿甘鞋（Classic Cortez），從原價2900元降至2319元，現省581元；搭配鬆餅格紋鞋底、縫接裁片和經典 TPU 裝飾的Air Max 90也從原價3800元降至2659元，現省破千元。其中優惠達到5折的高筒 Air Jordan 1更是從原價3900元降至1939元，半價後直接省下將近2000元。

▲參與前一次全站7折優惠的鞋款Nike Air Force 1 GORE-TEX，這次價格更來到2929元；運動服飾等單品也有小幅度降價。（圖／翻攝自NIKE官網）

另外，參與前一次全站7折優惠的鞋款Nike Air Force 1 GORE-TEX，原價4900元，上回降到3429元還不是最低價，這次來到2929元，讓處於觀望的民眾可以下手。其餘單品像是運動內衣、上衣等，雖然折扣沒有鞋款多，不過從破千單價來到三位數，也是少有的折扣。

同場加映「永續環保鞋款」



adidas PRIMEBLUE系列

▲adidas PRIMEBLUE系列環保鞋款，NT$5,990 。（圖／品牌提供）

adidas PRIMEBLUE系列鞋款，使用回收海洋塑料製成「高機能PRIMEBLUE環保紗線」，打造機能時尚兼具的環保跑鞋系列，首發鞋款包含旗艦跑鞋Ultraboost 20 PRIMEBLUE，以白色為主色調，側邊三線、後跟處以搶眼水藍色與珊瑚橘相互點綴，大底中段以果凍藍增添夏日清爽。

PUMA x Central Saint Martins

▲PUMA 與英國中央聖馬丁 （Central Saint Martins） 攜手開發 FIRST MILE 環保機能系列鞋款，NT$4,580。（圖／品牌提供）

PUMA 與英國中央聖馬丁 （Central Saint Martins） 攜手開發 FIRST MILE 環保機能系列商品，將回收寶特瓶化身為環保再生紗線原料，採用無水染色布料 （Dope Dye） 與數位印刷等環保染印科技，大幅減少化學藥劑的使用與水資源損耗。鞋款流線型輪廓與撞色視覺效果相佐，簡單彰顯時尚度。