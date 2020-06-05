罷韓前夕　侯友宜肯定韓國瑜：全力做好市政回饋市民

記者羅婉庭／新北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票前夕，新北市長侯友宜表態肯定韓國瑜，「這段時間看到韓市長帶著團隊全心全力做好防疫、防汛等市政工作，這是對高雄市民最好的回饋」，他也重申，努力把市政做好才是最重要的事情。





▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

韓國瑜6日即將面臨罷免投票，罷免門檻57.5萬票，民進黨中常會日前通過鼓勵罷韓投票聲明，啟動催票、動員，進入另類的藍綠對決。侯友宜5日上午主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議」，罷韓前夕，侯友宜話說得比過去更明朗，給予高雄市府鼓勵。

侯友宜表示，在這段時間所有人都看到韓市長帶著他的團隊全心全力做好防疫、防汛等所有市政工作，我們每個人站在自己的工作崗位全力做好，這就是對高雄市民最好的回饋。大家好好的做，努力把自己的市政做好，這才是最重要的。

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