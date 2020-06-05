端午「國道地雷路段」出爐！國5交通量翻倍「行車時間增7倍」

▲端午連假國道車流多。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，交通部高公局表示，國5連假期間交通量恐為平日2倍以上。南向南港系統至坪林、北向宜蘭至坪林等路段，部分時段車速將低於每小時40公里，行車時間將比平常增加5到7倍。

高公局表示，近日疫情趨緩，交通部逐步放寬旅遊活動，預計今年端午連假國5將出現大量返鄉及旅遊車流，全日恐長時段將處於車多壅塞情形，建議民眾搭乘公共運輸，以免因壅塞而延誤行程。

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高公局透過大數據分析，歷年國5連假期間交通量可達平日的1.5到2倍，且109年蘇花改已全線通車，交通量可能還會成長，預判109年端午連假6月25日及26日每日6到16時南向南港系統至坪林、6月26日15到22時、6月27日11到23及6月28日10到20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間將比平常增加5到7倍。

▲端午連假國道管制措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，為疏導端午連假國5大量交通需求，將實施匝道儀控及尖峰時段分向高乘載管制(管制路段及時段如附圖)，惟高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛之交通需求，南向往宜蘭方向之車潮一早即出現而回堵，北向往台北方向之車流則易壅塞至深夜才紓解，請排隊車輛耐心等候。

為鼓勵民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，減少自行開車，高公局於國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北向宜蘭至頭城路肩機動開放通行大客車，石碇南向及宜蘭地區北向各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些措施，搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上。