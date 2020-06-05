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「日子怎麼過下去…」承翰爸苦全吞肚裡　忍劇痛吐血亡！堂弟慟：他什麼都不說

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▲▼李承翰阿嬤前往靈堂。（圖／記者白珈陽攝）

▲李承翰阿嬤1年內遭受2次白髮送黑髮人的痛，5日上午在李父靈堂前崩潰痛哭。（圖／記者白珈陽攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

鐵路勇警李承翰遭刺殺案，鄭姓犯嫌一審被判無罪。李父得知消息後難以接受，決心替兒子上訴到底，孰料，時隔36天，李父4日晚間就因胃出血加上案情纏身抑鬱而終，家屬悲痛欲絕。李父堂弟悲痛表示，李父平時情緒就很壓抑，「沒看他流過淚，也不曾抱怨」，如今卻含恨離世，家屬也不知道未來該怎麼辦。

對於鄭嫌判決結果出爐後，李承翰的父親李增文難以接受，卻是默默地將所有打擊、悲傷全往肚裡吞，不願告訴家人，這段時間以來，他成日鬱鬱寡歡，沉默寡言，就連身體出狀況也不肯告知，更不願就醫，導致其胃出血的症狀因此加重，最終於4日傍晚離世。

▲鐵路局李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

▲李父抑鬱而終，家屬悲痛萬分。（圖／記者翁伊森攝）

李父堂弟接受訪問表示，李父從小個性就很老實，他從來沒看過李父跟人有過爭執，對父母也很孝順，平時不菸不酒，李承翰的事情發生後，李父的情緒就相當壓抑，他從來沒看過李父流下一滴眼淚，更不曾有過一句埋怨。

▲▼李承翰爸堂弟受訪。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲李父堂弟受訪表示，哥哥平時情緒相當壓抑，沒有人知道他內心的想法。（圖／記者白珈陽翻攝）

李父堂弟提到，李父內心的痛苦任何人都無法體會，而李父也將所有情緒壓抑在內心，沒有人能知道他內心的想法，始終把所有苦都自己吞下，就連身體不適，李母叫他看醫生，李父也都回應，「我沒事」。

李父堂弟說到激動之處也不禁眼泛淚光，原本幸福的家庭，如今外甥無故遭人刺死，李父也抑鬱而終，現在首要關心的就是李承翰92歲的阿嬤，一年內遭逢2次白髮送黑髮人的痛，也讓家屬擔心不已，直嘆，「以後的日子都不知道要怎麼過」。

►越想越不對勁！

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