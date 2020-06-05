220棟建築遭縱火！　明尼阿波利斯市「損失16億」　請求聯邦政府援助

▲明尼阿波利斯市商店遭示威者破壞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全美「佛洛伊德之死」示威邁入第11天，除了和平遊行外，也有許多激進份子藉機破壞。明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）估計，抗議群眾在這段期間內的破壞造成至少5500萬美元的損失。

《美聯社》報導指出，從5月25日至今，明尼阿波利斯市至少有220棟建築遭縱火，也有不少商店遭破壞搶劫，估計損失至少達5500萬美元（約台幣16億元）。市長佛雷（Jacob Frey）表示已經請求州政府與聯邦政府援助，希望能夠盡速重建。

▲明尼阿波利斯市損失金額估計達5500萬美元。（圖／達志影像／美聯社）



在政府提供援助之前，都是由當地居民志願提供資源協助。當地西百老匯商業與地區聯盟（The West Broadway Business and Area Coalition）表示，目前已經募得約100多萬美元，預計未來幾周內會宣布如何利用這筆錢。

除了明尼阿波利斯市以外，根據《路透社》報導，非法的暴動分子在當地時間（5月31）搶完蘇活區（SOHO）的奢侈品商店後，隔日便將目標轉往市中心的曼哈頓，許多商店都遭到波及，其中也包含知名的梅西百貨（Macy’s）損失相當慘重。

精品林立的第五大道上店家為了自保，紛紛請來木工釘上木板，就是希望能夠躲避被不肖份子掠劫，其中一名木工更痛心表示，「這不是紐約，這是海盜的地盤。」

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