和平抗議卻被捕！　警察搶走糖尿病少女胰島素：他們還嘲笑我發病

▲姊妹倆所遇到的遭遇在網路上獲得瘋傳。（圖／翻攝自twitter／hannah// BLACK LIVES MATTER）

記者李振慧／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死震驚社會，警方執法暴力爭議也在各地引發抗爭活動，俄亥俄州辛辛那堤市(Cincinnati)便有警察被拍到，以違法宵禁的罪名逮捕一對姊妹，雖然知道她們是糖尿病患者，還奪走對方的胰島素不讓注射，影片被分享至網路後再度引發執法過當爭議。

網路上近來流傳一段影片，可看到一對正在為「佛洛伊德之死」和平抗議的年輕姊妹，被警方以超過宵禁時間為由逮捕，少女漢娜(Hannah Wilkins)的臉色看起來十分糟糕，姐姐勒西(Lexi Wilkins)則告訴警方，自己患有糖尿病需要治療，「如果現在不注射胰島素，就會死」，然而卻遭到警方拒絕。

影片中還可看到，虛弱的漢娜被員警強迫站起來，並且從後方綑綁，最後她虛弱地跌倒在地上。影片在網路上立即引發眾怒，觀看次數超過263萬人次。漢娜表示，事件發生在1日晚間8時45分，影片是同行友人所拍攝，「警察在我恐慌症發作時強迫我站起來，嘲笑我的情況，還扣留了我姊姊的藥，她在旁邊拼命求情卻也被嘲笑」，不過最後警方還是歸還了胰島素給她們，目前健康情況良好。

i was arrested for peacefully protesting for the BLM movement in cinci. cops forced me to stand (while hyperventilating and actively passing out) and then laughed at me while i was having a panic attack. they withheld my sisters meds and mocked her intelligence while she begged pic.twitter.com/XAbSvNUztS — hannah// BLACK LIVES MATTER (@celebratequal) June 3, 2020

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