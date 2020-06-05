譚兵讀武／北京再出招！央視紀錄片《炮擊金門》10連發...當年卻因輕敵敗走古寧頭

記者曾俊豪／台北報導

上月29日，北京舉辦反分裂國家法15週年座談會，同一天晚上，央視展開「八二三馬拉松」，一連十天播出「一九五八炮轟金門」紀錄片，連串舉動，都是對台美釋放訊息。事實上，當年國共在台海的戰役中，論重要性，非古寧頭之戰莫屬，一舉奠定兩岸分治的基礎，6月5日中午12時30分，《譚兵讀武》第六集帶了解北京近期對台舉動的目的，以及當年解放軍如何因為輕敵，敗走古寧頭。

《譚兵讀武》本集同樣找來譚兵女神芳芳，為觀眾分析北京近期的連串舉動，從5月28日通過港版國安法草案、5月29日舉辦反分裂國家法15週年座談會，並在當天晚上播出《一九五八炮擊金門》砲擊金門紀錄片，解讀北京接連對港台出招的動機為何。

▲《譚兵讀武》第六集分享當年古寧頭戰役的小故事。（圖／翻攝譚兵讀武）

芳芳指出，北京此時播出紀錄片，其實釋放兩個非常重要的訊息，首先是和過往一樣，打擊阻止台獨分裂勢力，另一個則是警告美國不要插手管任何事物。但她也強調，這一系列的安排，大陸都是刻意要釋放訊息，「可是也不是說大家所想，大陸真的想要現在以武統作為台海的最後選項，大陸還是希望台海走向和平穩定的方向，因此對於紀錄片播出不要有太多恐慌的聯想。」

除了芳芳帶來的第一手觀察，老譚則從紀錄片出發，帶大家走進時光隧道。他指出，當年發生在金門的知名戰役有古寧頭戰役、九三炮戰以及八二三炮戰，「若要論改變歷史，古寧頭之役比八二三更多一點，因為八二三炮戰一開始，毛澤東就定調打而不登，至於古寧頭戰役則不然，解放軍一開始就決定要登陸。」

▲央視推出《一九五八炮擊金門》紀錄片 。（圖／翻攝CCTV4）

老譚表示，當年解放軍在大陸逼的國軍節節敗退，沒想到，後來卻敗走古寧頭，最主要原因便是「輕敵」。節目中，他向觀眾點出解放軍當年幾個輕敵的表現，像是登陸戰爭兵力準備不足，甚至還沒打，就認為一天就能登陸成功，所以把船隻空間用來載豬，打算現場開慶功趴。

不過，老譚也提到，解放軍除了輕敵之外，其實敗戰到原因也包含軍隊組成以陸軍為主，對於海戰、登陸戰並不熟悉，才會敗走古寧頭，讓兩岸立下分治的基礎。6月5日中午12時30分，《譚兵讀武》第六集，第六集為您分析北京近期對台連串舉動的，背景所圖目的為何？以及央視紀錄片當中，未提及的那段過往。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）