美前防長「瘋狗」馬提斯逆川普聲明：動用美軍撕裂美國　反對把城市變戰場

▲馬提斯譴責川普想要動用美軍平亂是「撕裂美國」。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國黑人佛洛伊德之死，引發全美示威與暴動潮，繼警察、憲兵、國民兵出動都無法平亂之後，美國總統川普甚至已經調動精銳部隊82空降師（82nd Airborne Division）1600名兵力，在華盛頓外圍待命，隨時進駐特區平定暴動。對此，美國前國防部長「瘋狗」馬提斯發表了一篇「逆川普」聲明，譴責川普的行為撕裂美國，反對把城市變成美軍戰場。

▲美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）。（圖／路透）



根據CBS報導，馬提斯譴責川普將華盛頓特區「軍事化」，以及強勢驅離拉法葉廣場的示威者是「濫用行政權力」，這令人震驚地發表了聲明，全國正在目睹一場恐怖襲擊的後果，一個三年來試圖「分裂」國家的總統。

馬提斯在這個題為《團結就是力量》（IN UNION THERE IS STRENGTH）的長文聲明中提到，「唐納德•川普是我一生中，第一位不試圖團結美國人民的總統，他甚至不嘗試假裝，相反的他試圖分裂我們，我在這3年來目睹這麼不成熟的領導者所發生的後果，我們可以在沒有他的領導下團結起來，利用社會固有的公民力量」。

▲美國國民兵搭乘軍用車輛來到白宮附近西行政大道（West Executive Drive）。（圖／路透）



馬提斯還譴責在華盛頓特區進行「軍事化」的措施，以及總統威脅要在各州用兵的想法，並譴責國防部長艾斯培（Mark Esper）將美國城市和街道稱為「戰場」（battlespace）他還拒絕了總統關於軍方需要「統治」街道的堅持。

▲美國軍警日前強勢驅離施威者，只為了讓川普到聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。（圖／路透）



馬提斯強調，「我們必須拒絕任何將我們的城市視為『戰場』的想法，要求我們穿制服的軍隊『占主導地位』。在國內，我們應僅在極少數情況下應州長的要求才動用軍隊。」

川普面對過去他自己任命的國防部長對他的批評，在推特上發文回應，「我跟歐巴馬唯一的共同點，大概就是我們都把馬提斯炒魷魚了，這位全世界最過譽的將軍」。

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