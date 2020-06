美前防長「瘋狗」馬提斯逆川普聲明：動用美軍撕裂美國　反對把城市變戰場

▲馬提斯譴責川普想要動用美軍平亂是「撕裂美國」。(圖/路透社)



記者林彥臣/綜合報導

美國黑人佛洛伊德之死,引發全美示威與暴動潮,繼警察、憲兵、國民兵出動都無法平亂之後,美國總統川普甚至已經調動精銳部隊82空降師(82nd Airborne Division)1600名兵力,在華盛頓外圍待命,隨時進駐特區平定暴動。對此,美國前國防部長「瘋狗」馬提斯發表了一篇「逆川普」聲明,譴責川普的行為撕裂美國,反對把城市變成美軍戰場。

▲美國國防部長馬提斯(Jim Mattis)。(圖/路透)



根據CBS報導,馬提斯譴責川普將華盛頓特區「軍事化」,以及強勢驅離拉法葉廣場的示威者是「濫用行政權力」,這令人震驚地發表了聲明,全國正在目睹一場恐怖襲擊的後果,一個三年來試圖「分裂」國家的總統。

馬提斯在這個題為《團結就是力量》(IN UNION THERE IS STRENGTH)的長文聲明中提到,「唐納德•川普是我一生中,第一位不試圖團結美國人民的總統,他甚至不嘗試假裝,相反的他試圖分裂我們,我在這3年來目睹這麼不成熟的領導者所發生的後果,我們可以在沒有他的領導下團結起來,利用社會固有的公民力量」。

▲美國國民兵搭乘軍用車輛來到白宮附近西行政大道(West Executive Drive)。(圖/路透)



馬提斯還譴責在華盛頓特區進行「軍事化」的措施,以及總統威脅要在各州用兵的想法,並譴責國防部長艾斯培(Mark Esper)將美國城市和街道稱為「戰場」(battlespace)他還拒絕了總統關於軍方需要「統治」街道的堅持。

▲美國軍警日前強勢驅離施威者,只為了讓川普到聖約翰公會教堂 (St. John's Episcopal Church)前高舉《聖經》,高喊「我們是全世界最偉大的國家」。(圖/路透)



馬提斯強調,「我們必須拒絕任何將我們的城市視為『戰場』的想法,要求我們穿制服的軍隊『占主導地位』。在國內,我們應僅在極少數情況下應州長的要求才動用軍隊。」

川普面對過去他自己任命的國防部長對他的批評,在推特上發文回應,「我跟歐巴馬唯一的共同點,大概就是我們都把馬提斯炒魷魚了,這位全世界最過譽的將軍」。

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”...