澳洲研發「噴霧維修」潛艦技術　延長海上出任務持久力

▲澳洲研發「噴霧維修」潛艦技術。圖為澳洲現役柯林斯級（Classe Collins）潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）



記者林彥臣／綜合報導

潛艦出任務維修是一大問題，從事潛艦製造的澳大利亞國家集團ASC Pty將與澳大利亞聯邦科學院（CSIRO）和DMTC公司一起研發一種特殊噴霧，應用於維修潛艦的技術，如果研發成功，就能徹底改變維修的方式，減少潛艦出任務時返回母港維修的次數，大大增加持久力與任務效率。

根據《大眾機械》（Popular Mechanics）報導，這項技術主要是應用「冷噴漆」技術，以充滿金屬顆粒的超音速噴霧，噴出的顆粒會與任何金屬表面融合，形成固體的金屬堆積層，修補損壞的金屬表面。

資料稱，這項計劃預計耗時2年研發，未來將有助於大大降低澳洲海軍的潛艦維修成本。在此之前，冷噴塗技術僅用於航空或太空領域，但澳洲政府承諾將更積極用於國防領域。

澳洲跟台灣一樣，積極推動潛艦國造，澳洲新建的12艘攻擊潛艦艦隊最終成本將花費2250億澳元（折合新台幣4.7兆），其中有光是未來的維護成本就要佔了1450億澳元（折合新台幣3兆），所以才會積極研發更省成本的維修技術。

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