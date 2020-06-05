真愛可能就坐在你隔壁！「4星座」下半年擁有職場桃花

▲生活固定很難認識新對象，其實辦公室戀愛也是不錯選擇。（示意圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

不少單身上班族常抱怨，進入職場後，生活固定很難認識新對象，其實辦公室戀愛也是不錯選擇，科技紫微網整理出「下半年有職場桃花」TOP4星座，可能真愛就坐在你旁邊！

處女座

請繼續往下閱讀...

處女下半年的桃花對象是「金牛座」和「天枰座」，可能因為工作有新的進展，或是工作往來讓職場人際變得更活絡，有機會認識很多優秀人才，其中就會有讓你心動的對象，多和金牛座、天秤座的同事或客戶互動，也可以提升職場桃花運。

獅子座

獅子下半年的桃花對象是「牡羊座」和「巨蟹座」，有機會在職場團隊活動、或朋友聚會中邂逅職場桃花，談一場轟轟烈烈的戀愛，在職場中，牡羊座和巨蟹座的人最有可能成就你的一段良緣，下半年要多多跟他們互動。

水瓶座

水瓶下半年的桃花對象是「射手座」和「天蠍座」，頭腦靈活、交際廣泛的水瓶，喜歡接觸新鮮事物，有趣的人特別容易引起你的興趣，下半年在職場中很容易遇見志趣相投的有緣人，有很大的機會因為同事、客戶的熱心推薦而結識優質的桃花。

雙子座

雙子下半年的桃花對象是「雙魚座」和「摩羯座」，保有一顆純真之心的雙子，無論是在職場中還是在生活中，都常常表現出可愛有趣的一面，很受同事歡迎。下半年職場桃花旺盛，有機會因為公司團隊出遊，或是出公差的機會中，結識有緣人。