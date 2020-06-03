衝就對了！2020下半年「整體運勢旺爆」星座Top4　榜單上找到自己了嗎？

▲2020下半年有些星座工作運旺爆，你上榜了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2020年已經過了一半，上半年好事、壞事也通通離你而去、重新開始，面對未知的下半年，12星座悲喜交加，但切記，人生的道路上面對任何困難、磨難都是邁步前行的過程。大陸占星網站《星座屋》日前公布下半年「整體運勢最旺」的星座Top4，你在榜單上找到自己了嗎？

1. 天蠍座

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下半年在個人事業上會有不錯的發展，雖然好機會很多，但需額外精進自己的其他技能，讓工作能力更全面，值得注意的是，人際關係仍要用心經營。財運方面，若能善用自己的財富，能帶來正向的結果。單身的天蠍在感情方面則有望透過他人介紹認識「新朋友」。

2.牡羊座

牡羊下半年工作運勢很強勢，將自己做事的高效率及速戰速決的個性，在工作表現上發揮得淋漓盡致，加上若有機會被派遣重要的工作任務，要懂得抓緊機會，有望晉升。在下半年牡羊的財運也可期待向上提升；至於感情方面在嚐盡甜美果實之餘，也要切記自己肩上需要背負的責任。

▲雙魚座下半年因為接觸的人變多，脫魯的機會也大大提升。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.雙魚座

因著運勢的改變，迫使下半年的雙魚在工作上不得不做出改變，職場的人際關係也會變得更好，建議在下半年能勇於接受挑戰，累積更多實戰經驗。由於下半年或接觸的人增加，因此單身的魚兒遇到真愛的機會也跟著提升。

4.摩羯座

有工作狂之稱的摩羯座，下半年能維持一貫的責任感與堅韌不拔的毅力，之前若有不好的遭遇，在下半年有望翻轉局面，進而影響財運也會有所好轉，無論是創業或投資都能帶來正面效益。不僅如此，下半年的摩羯感情運勢也不錯，若有良緣可穩定發展。