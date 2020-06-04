　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

視察桃機北跑道刨鋪工程　林佳龍：安心國旅補助反應熱烈將再加碼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲交通部長林佳龍4日視察桃園國際機場北跑道刨鋪工程時表示，安心國旅補助若反應熱烈會再加碼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲交通部長林佳龍4日視察桃園國際機場北跑道刨鋪工程時表示，安心國旅補助若反應熱烈會再加碼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

交通部長林佳龍4日下午視察桃園國際機場北跑道鋪面刨鋪工程時指出，因應新冠肺炎疫情影響，政府推出安心國旅補助預算加碼至39億元，若國人反應熱烈，會以特別預算、觀光發展基金再加碼，行政院長蘇貞昌也無條件支持，相信在立法院與行政院全力支持下，讓國旅點亮觀光產業發展。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，導致國際航空運輸航業大幅減少旅客、貨運等商機，桃園國際機場為超前部署，特別針對北跑道進行鋪面刨鋪工程，林佳龍下午趕往視察施工情形，並慰勉桃機工程團隊，要求務必全力以赴如期完成。

請繼續往下閱讀...

林佳龍視察後接受媒體聯訪時表示，安心國民旅遊計劃從7月1日展開，補助可說是規模最大、時間最久，也是程序最簡便的一次，若再搭配振興三倍券可提供全家出遊。

▲交通部長林佳龍4日視察桃園國際機場，承諾安心國旅若反應熱烈會再加碼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲交通部長林佳龍4日視察桃園國際機場，承諾安心國旅若反應熱烈會再加碼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍進一步說明，交通部因應疫情後產業振興推出安心國旅補助預算，加碼到39億元，規劃以4個月推動，倘若國人反應熱烈，會以特別預算、觀光發展基金再加碼，行政院長蘇貞昌也允諾無條件支持，甚至在行政院會中特別提過，因此交通部再提出20億元希望加碼，關於特別預算，相信在立法院與行政院全力支持，會讓國旅點亮觀光產業的發展。

林佳龍認為，所有政府部門的員工旅遊，再加上主管業務相關單位的員工旅遊將導入國民旅遊，未來將媒合旅行社，提供最高檔國旅深度的體驗，期許能夠利用這次機會，提升國內觀光服務品質。

林佳龍強調，國民旅遊的量很重要，但深度旅遊才能真正提高產值與品質，這點也是目前非常重要的政策，政府各項事業單位人員的旅遊相信會有上百億商機，這比交通部原先編列之預算達數倍之多，希望大家用觀光來愛台灣，讓世界能看見台灣是防疫大國，等到台灣以半年時間把國旅做到非常好，當國門打開之時，就可做為吸引國際觀光客來台參考的精緻旅遊路線。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►人夫偷腥被正宮告　夥同小三小四找檢察官想解套！繳51萬元遇到冒牌貨

►強力取締違規改裝汽機車　大園警2小時查獲9件限期改善

►網戀香港賽馬博弈大亨…婦急匯90萬要「救夫」　警員到場敲破她的幻想

ET快訊
癌患想念的停產素食麵送到了！　唯一「空前復刻版」...7hr
漁光島苦等重機情侶！攝影師「你們到了嗎」0回音　最後對話爆鼻
各國首波解封「排除台灣」！專家曝「1數據」：過不去的坎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝長廷指日本解禁需考量互相鬆綁　陳時中：互惠不是你全開我也全開

不繳系學費9種後果曝！連椅子也沒有...網傻眼　台南大學說話了

癌患想念的停產素食麵送到了！唯一「空前復刻版」　純手工調製...7hrs圓夢

台灣高達95萬「出家人」盼紓困？陳宗彥澄清：是信徒總數，非神職人員！

鄭麗君手寫「私房讀書筆記」曝光！卸任後曬「3.0書單」網狂推

桃花、錢財全衝著你來！6月份這「3生肖」運勢超旺　好日子躲不掉

聊商品使用心得也聊心裡話！東森購物客服之星王立羣

各國首波解封「排除台灣」！專家曝「1數據」：過不去的坎

被加油員噴全身油...名牌包也慘中鏢！她氣到手抖　網見結局讚：不簡單

資遣不是否定你整個人！ 職場失意時「這樣做」讓自己發光

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

謝長廷指日本解禁需考量互相鬆綁　陳時中：互惠不是你全開我也全開

不繳系學費9種後果曝！連椅子也沒有...網傻眼　台南大學說話了

癌患想念的停產素食麵送到了！唯一「空前復刻版」　純手工調製...7hrs圓夢

台灣高達95萬「出家人」盼紓困？陳宗彥澄清：是信徒總數，非神職人員！

鄭麗君手寫「私房讀書筆記」曝光！卸任後曬「3.0書單」網狂推

桃花、錢財全衝著你來！6月份這「3生肖」運勢超旺　好日子躲不掉

聊商品使用心得也聊心裡話！東森購物客服之星王立羣

各國首波解封「排除台灣」！專家曝「1數據」：過不去的坎

被加油員噴全身油...名牌包也慘中鏢！她氣到手抖　網見結局讚：不簡單

資遣不是否定你整個人！ 職場失意時「這樣做」讓自己發光

1600精銳兵力待命！82空降師驚傳「上刺刀」對付平民　美軍緊急回應了

謝長廷指日本解禁需考量互相鬆綁　陳時中：互惠不是你全開我也全開

從日本轉戰俄羅斯！　林昀儒將與德國前球王當隊友

光做2週超有感！辣媽曝「4分鐘速瘦操」腿、腰有救了...屁股也開始微笑

被海派放話「罷韓不要納涼坐轎」？　陳其邁回應了！

沒戴口罩禁入股東會！　金管會提2點：暫不解封防疫措施

留美陸生趁火打劫　名牌PO網炫耀　還說「我愛祖國」！

法院不是這樣給你玩的！他不按規矩提告敗訴　「告法官亂判」遭罰6萬

川普政府祭禁飛令制裁　中國民航局急修政策回應

不繳系學費9種後果曝！連椅子也沒有...網傻眼　台南大學說話了

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

2020下半年「整體運勢旺爆」星座Top4　榜單上找到自己了嗎？

一招網購中衛口罩　她買到3盒

泰晤士報2020亞洲大學排行..台灣7校進榜

台灣妹長文勸世「1年內都別來日本」

今飆36度！周末變天　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

瑞士為何能成「永久中立國」？網揭3關鍵

你收入多少？ 台灣最多人領這薪資

各國解封「排除台灣」！專家曝過不去的坎

保麗龍「自動歸位」　物理老師說話

各國解封「台灣都被排除在外」　陳時中無奈吐「最大關鍵因素」

他轟三倍券「掏1千非必要消費」：真的騙肖

更多熱門

相關新聞

交長視察金門大橋　預2021年5月通車

交長視察金門大橋　預2021年5月通車

橫跨金門本島、金寧鄉、烈嶼鄉的金門大橋即將在2021年5月份竣工，交通部長林佳龍2日率立法院交通委員會前往視察施工情形，目前大橋工程深槽區邊橋上部結構開始節塊吊裝，象徵工程正式進入開花結果的階段，也是邁向完工之路的重要里程碑。

交通部通過　165億航運紓困貸款

交通部通過　165億航運紓困貸款

開鑿雪山隧道的TBM　將變藝術品

開鑿雪山隧道的TBM　將變藝術品

財訊／蔡蘇體制勢力重劃分

財訊／蔡蘇體制勢力重劃分

觀光大家長被忽視？陳時中全台跑

觀光大家長被忽視？陳時中全台跑

關鍵字：

安心國旅桃機林佳龍

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面