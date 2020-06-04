視察桃機北跑道刨鋪工程　林佳龍：安心國旅補助反應熱烈將再加碼

▲交通部長林佳龍4日視察桃園國際機場北跑道刨鋪工程時表示，安心國旅補助若反應熱烈會再加碼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

交通部長林佳龍4日下午視察桃園國際機場北跑道鋪面刨鋪工程時指出，因應新冠肺炎疫情影響，政府推出安心國旅補助預算加碼至39億元，若國人反應熱烈，會以特別預算、觀光發展基金再加碼，行政院長蘇貞昌也無條件支持，相信在立法院與行政院全力支持下，讓國旅點亮觀光產業發展。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，導致國際航空運輸航業大幅減少旅客、貨運等商機，桃園國際機場為超前部署，特別針對北跑道進行鋪面刨鋪工程，林佳龍下午趕往視察施工情形，並慰勉桃機工程團隊，要求務必全力以赴如期完成。

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林佳龍視察後接受媒體聯訪時表示，安心國民旅遊計劃從7月1日展開，補助可說是規模最大、時間最久，也是程序最簡便的一次，若再搭配振興三倍券可提供全家出遊。

▲交通部長林佳龍4日視察桃園國際機場，承諾安心國旅若反應熱烈會再加碼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍進一步說明，交通部因應疫情後產業振興推出安心國旅補助預算，加碼到39億元，規劃以4個月推動，倘若國人反應熱烈，會以特別預算、觀光發展基金再加碼，行政院長蘇貞昌也允諾無條件支持，甚至在行政院會中特別提過，因此交通部再提出20億元希望加碼，關於特別預算，相信在立法院與行政院全力支持，會讓國旅點亮觀光產業的發展。

林佳龍認為，所有政府部門的員工旅遊，再加上主管業務相關單位的員工旅遊將導入國民旅遊，未來將媒合旅行社，提供最高檔國旅深度的體驗，期許能夠利用這次機會，提升國內觀光服務品質。

林佳龍強調，國民旅遊的量很重要，但深度旅遊才能真正提高產值與品質，這點也是目前非常重要的政策，政府各項事業單位人員的旅遊相信會有上百億商機，這比交通部原先編列之預算達數倍之多，希望大家用觀光來愛台灣，讓世界能看見台灣是防疫大國，等到台灣以半年時間把國旅做到非常好，當國門打開之時，就可做為吸引國際觀光客來台參考的精緻旅遊路線。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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