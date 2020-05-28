觀光大家長被忽視？陳時中全台跑透透「不揪林佳龍」　藍委酸：同床異夢

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日全台跑透透，成功達到國旅刺激效果，立委洪孟楷質疑，身為觀光業大家長的交通部長林佳龍卻沒有受邀，國內觀光反而是由陳時中宣導，直言恐讓外界認為兩人是「同床異夢」，他也質疑，指揮中心與交通部在大眾運輸解禁政策上是多頭馬車，容易導致民眾困擾。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告並備質詢。立委洪孟楷指出，交通部日前「超前部署」，率先宣布大眾運輸分階段解禁計畫，卻被指揮中心打回票，之後林佳龍改稱「端午節從嚴部署」，高鐵因此宣布端午連假不賣自由座，指揮中心卻又改口「可以賣自由座」，讓外界看得一頭霧水。

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▲指揮官陳時中上週去墾丁逛大街，得到大批民眾歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

洪孟楷質疑，交通部跟指揮中心是多頭馬車，雖然交通部是超前部署，但未成熟的政策擅自宣布，容易導致民眾困惑，他直言，政府宣稱是一體的，但內部溝通明顯有問題。

林佳龍則表示，交通部都有與指揮中心開會，他與陳時中也時常聯絡，很有默契。洪孟楷則說，近期陳時中為了振興觀光，在全台各縣市趴趴走，奇怪的是觀光業大家長林佳龍卻缺席，不免讓人質疑兩人是否「同床異夢」。

林佳龍表示，觀光局負責制定振興政策，陳時中則負責帶頭振興復甦，讓社會大眾更瞭解國旅的好。洪孟楷詢問，「陳時中去墾丁、新竹，有沒有邀請林佳龍或觀光局的同仁？」

林佳龍則回應，陳時中的行程是他自行安排的，並未邀請交通部同仁，但這也不是重點，他強調，「防疫順時中，觀光一條龍」，兩部會都會盡力推廣國旅。

▲陳時中近日全台跑透透，達到宣傳國旅效果。（圖／記者林敬旻攝）