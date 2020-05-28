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財訊／蔡蘇體制勢力重劃分　小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／郭瓊俐　

檢視蔡英文政權的府院黨新人事，原金管會主委顧立雄接任國安會祕書長，最令眾人跌破眼鏡。前立委蕭美琴將出任駐美代表，長期擔任幕僚的行政院長辦公室主任黃致達升任政務委員等人事安排，顯示民進黨有系統地栽培青壯世代，全力培養執政人才。

此次內閣改組，部會首長異動不多，除了文化部長鄭麗君主動求去之外，只有科技部長陳良基、國發會主委陳美伶、僑委會委員長吳新興卸任。據了解，作風強勢的蘇貞昌，原本要更換更多閣員，但蔡英文力保內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、法務部長蔡清祥三人，在內閣留下蔡英文「核心鐵三角」。

蘇貞昌強勢主導　蔡英文維持恐怖平衡

請繼續往下閱讀...

內政部長徐國勇因函送警政署長陳家欽事件，和蘇貞昌嚴重不合的情況已躍升台面，但徐國勇是蔡英文愛將，背後又有親英系政媒大亨林崑海的「湧言會」力挺，蘇貞昌審視局勢，最後讓徐國勇和陳家欽都留任，維持「恐怖平衡」。

據了解，蘇貞昌之前想更動徐國勇之位，甚至考慮讓總統府副祕書長李俊俋接任內政部長，有意栽培李俊俋2022年參選嘉義市長，打破嘉義縣市都被英系大將陳明文勢力壟斷的局面。雖然人事安排未竟，從蘇貞昌之前勸自來水公司前董事長魏明谷再回去參選彰化縣長等事，可看出蘇貞昌不僅主導內閣人事，對縣市長人選布局，也有自己的想法。

法務部長蔡清祥任內雖然發生不少事，尤其「調查局查國安局」的私菸案，鬧到幾乎動搖國本，卻不影響蔡英文對他的信任。1990年代台灣加入WTO（世界貿易組織）談判過程中，當時任職法務部的蔡清祥，和以學者身分擔任經濟部談判顧問的蔡英文，兩人就有合作經驗，因此蔡英文就任總統後，蔡清祥從最高法院檢察署檢察官調任調查局長，成為第一位檢察官出身的調查局長，後來又被拔擢為法務部長。對必須掌握情治系統的總統而言，蔡清祥仍受蔡英文倚重。


蔡英文力保林佳龍，則是基於派系平衡和接班的考量。民進黨2024可能的接班人中，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦都是新潮流系，蔡英文的「英系」目前並沒有具潛力的接班人選，因此扶植「正國會」的林佳龍，至少能維持平衡。林佳龍雖然在蔡英文力挺下，保住交通部長的位子，但交通部政務次長黃玉霖「被宣布請辭」，顯見蘇貞昌仍有動作。黃玉霖自台中市建設局局長開始，就是林佳龍「龍家班」的重要成員，內閣改組前夕突然請辭獲准，外界解讀，蘇貞昌意在拔掉林佳龍的左右手。  …(本文節自財訊608期，詳全文)

延伸閱讀：

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