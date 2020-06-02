林佳龍視察金門大橋　興建進度76%！預計2021年5月完工通車

▲金門大橋即將在2021年5月份完工通車。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

橫跨金門本島、金寧鄉、烈嶼鄉的金門大橋即將在2021年5月份竣工，交通部長林佳龍2日率立法院交通委員會前往視察施工情形，目前大橋工程深槽區邊橋上部結構開始節塊吊裝，象徵工程正式進入開花結果的階段，也是邁向完工之路的重要里程碑。

縣長楊鎮浯指出，大橋目前工程進度76.68%，預計在2021年5月6日完工，對於高工局及施工團隊能屢屢突破萬難，展現具體施工成果給予高度肯定，慰勉施工團隊的努力與辛勞，當正式通車後需有完整的配套措施，包含大橋維護費、收費系統建置、全縣行車控制中心建置及烈嶼端轉運停車場建置，也獲得立院及交通部支持。

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▲交通部長林佳龍率立院交通委員會前往視察。（圖／記者林名揚翻攝）

高公局表示，金門大橋從2016年12月28日開工至今，目前全力展開深槽區主、邊橋11座墩柱之施工作業，大金端邊橋P50柱頭吊升能量達600噸的一組兩部工作車早已安裝測試完成、蓄勢待發，P50節塊吊裝完成後，P51節塊吊裝也將接續開始，一路完成主橋、邊橋12跨節塊吊裝工作，其中主橋P46、P47及P48橋墩目前進行墩柱昇層作業、P44及P45橋墩開展基礎作業，金烈水域已呈現繁忙熱鬧的施工景象，深槽區海域上空近50m高度的天際線，亦將陸續呈現11座節塊吊裝施工景象，彷如11隻大鵬展翅高飛，飛越金烈水域，金門大橋邁向完工之路指日可待。

▲目前大橋興建進度已達76.68%。（圖／記者林名揚翻攝）