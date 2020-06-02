航運「紓困貸款」165億審查通過！三家業者申請⋯6/9起撥款

▲航運業嚴重受疫情影響。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，航運業大受衝擊。交通部啟動紓困貸款專案，通過融通貸款總額165億元，共計有3家船舶運送業提出申請，預計最快可於6月9日信保基金完成聯審作業後撥款。

交通部表示，繼4月底完成航空業紓困貸款後，再次啟動航運業紓困貸款專案，交通部長林佳龍日前已接見我國航運業長榮及陽明海運兩大龍頭，次長王國材也於昨日召開二場航運業紓困貸款審查小組會議，通過融通貸款總額共計165億元。

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交通部表示，航運業紓困2.0方案，不僅由航港建設基金提供信用擔保，並於特別預算編列2.43億元提供為期一年的利息補貼。1日交通部召開之審查小組係由王國材政務次長擔任召集人，並由具會計、財務及法律等背景之專家組成，共計有3家船舶運送業提出融通貸款需求。

▲交通部啟動紓困計畫。（圖／記者李宜秦攝）

交通部指出，審查小組將審核貸款申請，再由航港局以書面通知申請業者、承貸銀行及信保基金辦理後續相關作業，預計最快6月9日信保基金完成聯審作業後，業者即可與承貸銀行順利完成簽約並取得融通貸款。

交通部表示，我國是海島型國家，航運業與航空業同樣都是支持經濟發展的重要命脈，對於疫情對航運業造成之衝擊，交通部以具體行動展現力挺航運業的決心，希望藉由專案紓困貸款讓業者能儘速取得維持營運所需資金，度過疫情難關，並讓航運從業人員安心和放心。