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粉紅女、厚片女、單身女⋯　當代版「百女圖」翻轉性別刻板

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▲▼台灣國家婦女館取得藝術家謝小浪授權，與中正紀念堂共同舉辦「百女圖－當代女子一百貌」展覽（圖／中正紀念堂提供）

▲台灣國家婦女館取得藝術家謝小浪授權，與中正紀念堂共同舉辦「百女圖－當代女子一百貌」展覽。（圖／中正紀念堂提供）

記者林育綾／綜合報導

當代女性的形象是什麼樣貌？台灣國家婦女館取得藝術家謝小浪授權，與中正紀念堂共同舉辦「百女圖－當代女子一百貌」展覽，十系列包含國民女子、厚片女子、單身女子、熟齡女子、粉紅女子（乳癌）⋯等，以幽默圖文的方式描繪當代女子日常中的小事件，傳達生活中隱含的性別角力，遺忘與大眾對話，翻轉過去對性別的刻板印象。

「百女圖─當代女子一百貌」以海報平易近人展示手法，來呈現社會議題，共分十個系列，包含國民女子、厚片女子、單身女子、輕熟女子、熟齡女子，職業女子、（偽）單親女子、個性女子、都會女子、粉紅女子（乳癌）共十系列計百種現代女子的樣貌。

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▲▼台灣國家婦女館取得藝術家謝小浪授權，與中正紀念堂共同舉辦「百女圖－當代女子一百貌」展覽（圖／中正紀念堂提供）

▲「百女圖－當代女子一百貌」個性女子。（圖／中正紀念堂提供）

每件作品都是從生活事件切入，藝術家謝小浪以幽默圖文的方式，呈現社會如何看待女人及造成女人對自我的集體認知，輕鬆中傳達當代女性生活中隱含的性別角力與矛盾，並看見不同身分別、不同生命階段女性，對自我力量的形塑與認同。

▲▼台灣國家婦女館取得藝術家謝小浪授權，與中正紀念堂共同舉辦「百女圖－當代女子一百貌」展覽（圖／中正紀念堂提供）

▲「百女圖－當代女子一百貌」展覽。（圖／中正紀念堂提供）

充滿生活幽默的插畫與簡短文字，讓人聯想到週遭女子的樣貌，或許也可能就是妳自己，主辦單位期望藉由展覽，引起共鳴與對話，翻轉性別刻板印象，讓社會邁向更友善、平等。展覽自即日起至6月15日，為期2個月，上午9時至下午6時，在中正紀念堂管理處中央通廊展出。

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