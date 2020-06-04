廣告小妹酸挺非裔「聖母」不知羞恥：種族議題針對的是社經地位

▲廣告小妹發文指受夠「聖母」。（圖／翻攝自facebook／凡槿（廣告小妹））

實習記者崔子柔／綜合報導

美國非裔男子「佛洛伊德之死」引起多處抗爭，網紅廣告小妹4日凌晨發文指出，「看了一堆聖母，實在是心煩。尤其是時尚圈那掛的，真想問他們知不知羞恥」，因為種族議題存在美國已久，說到底群眾針對的不是種族而是社經地位，「我也曾經對白人各種圈叉，但最終發現，這是階級鬥爭與膚色無絕對關聯。」

廣告小妹指出，「對於有頭有臉的非裔，誰會不尊重？Kobe 的不幸離世，全球哀悼。群眾針對的不是種族，是社經地位」，而政府對弱勢非裔家庭的照顧選擇「給錢了事」，「反正選票能拿到手就好，依舊沒有改善非裔的家庭問題，一代又一代的貧窮下去。」

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她也提到她身邊一些群眾的行為，「聖母們當時一臉不可思議：『怎麼可能！』，呃，我都跟妳們提過這麼多遍了，表示妳們沒在聽啊，是在驚訝什麼。平日不去瞭解非裔的處境，對他們的學習、生活、文化一概不知，如今聖母們集體發一堆hashtag BLM。我笑！」

廣告小妹另說到受抗爭活動影響的時尚業，「最後說說時尚業，一個充滿歧視的產業。從膚色到性向再到身材，只要不符合這個圈子的主流文化，都別想出頭天。看著他們一邊心疼店被砸，一邊找公關寫BLM 文。我真心求問：難道你們不知道，非裔所受到的歧視本質上已脫離了膚色，是與階級和收入有關？好的工作你們不給他們，來我學校服設系挑實習生，挑的都是白人啊！不為非裔脫貧出心力，此刻是在佛心個毛。發那些文，不過就是為了追求政治正確。」

提到美國非裔行竊等犯罪問題及商家的處理方式，廣告小妹說，「來紐約走一遭，你會發現店家牆上拍到的盜竊犯全是非裔。可是他們為什麼行竊？Think about it，店家防非裔，不是為了歧視是為了自保。非裔遭到店家特殊關注感到自己被歧視，內心更不爽。對立就是這麼產生的。行竊問題，依然沒解決」。

▼廣告小妹原文。（圖／翻攝自facebook／凡槿（廣告小妹））