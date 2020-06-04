「佛洛伊德之死」3警被控協助教唆謀殺！　美東4日下午首出庭

▲由左至右為亞歷山大關（J. Alexander Kueng）、藍恩（Thomas Lane）、托浩（Tou Thao）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德之死掀起全國性示威抗議，當日在場的4名警察現已全數遭到起訴。CNN最新消息指出，被控以協助及教唆謀殺罪名的3名明尼蘇達州員警將於美東時間4日下午1時45分（台灣時間5日凌晨1時45分）首度出庭。

在佛洛伊德（George Floyd）遭到「壓脖惡警」蕭文（Derek Chauvin）壓制在地的事發當時，在場也有另外3名員警，分別是托浩（Tou Thao）、藍恩（Thomas Lane）以及亞歷山大關（J. Alexander Kueng）。根據明尼蘇達州犯罪起訴書，3人如今也被逮捕起訴，罪名為協助及教唆謀殺。

CNN稍早報導，托浩、藍恩及亞歷山大關在美東時間4日下午也將首次出庭。

▲▼明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制佛洛伊德。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

根據法庭紀錄，聽證會比原定的時間提前45分鐘，但官方並未說明改時間的原因。據了解，這場聽證會的原定開始時間，與明尼亞波里斯市（Minneapolis）為佛洛伊德舉行電視追悼會的時間相同。

先前報導指出，蕭文日前以3級謀殺被起訴，3日則被升級成2級謀殺。起訴書指出，4名涉事前員警都將可能面臨最久40年的有期徒刑。

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▼蕭文將於8日首度出庭應訊。（圖／路透）

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