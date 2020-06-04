佛洛伊德之死4警察全被控！　白人警「罪名升級」最久刑期達40年

記者張靖榕／綜合外電報導

美國明尼蘇達州檢查官，3日針對以膝蓋將佛洛伊德壓頸致死的白人警察蕭文（Derek Chauvin），改以二級謀殺罪名起訴，同時起訴3名當天也在現場的警察。

「NBC News」根據明尼蘇達州的犯罪起訴書指出，周三（3日）被起訴的3名警察，分別為托浩（Tou Thao）、藍恩（Thomas Lane）以及亞歷山大關（J. Alexander Kueng），罪名為協助及教唆謀殺。

▲▼明尼蘇達州白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

直接造成佛洛伊德（George Floyd）之死的蕭文，5天前被以3級謀殺起訴，3日則被升級成2級謀殺。起訴書指出，4名涉事前員警都將可能面臨最久40年的有期徒刑。

明尼蘇達州檢察長艾利森（Keith Ellison）向當地社群表示，起訴警察的工作是相當困難的任務，但他的檢察官團隊正在努力調查該案，希望大家給予多一點的耐心，「我感覺到無以倫比的重量，我覺得這是一個非常嚴肅的時刻。我可以告訴妳，我在其中沒有任何享受，但我確實感到有非常巨大的職責和責任。」

明尼蘇達州的美國警察同業會（Fraternal Order of Police）尚未就此事有任何評論；亞歷山大關已經聘請律師，目前尚不清楚藍恩和托浩是否有律師負責。