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解禁玩樂去！　秀泰影城電影票憑卡買一送一、口罩免費送

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▲▼ 。（圖／秀泰集團提供）

▲秀泰集團推出單筆消費滿300元、購買電影票即送口罩活動。（圖／秀泰集團提供）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施逐步解禁，秀泰集團為提供消費者優質、安全的消費環境，自5日起至7日止連續3天，凡秀泰商場內單筆消費滿300元，就可憑發票免費兌換口罩一片，600元則有2片，以此類推，最高可換50片。此外，秀泰集團祭出堪稱史上最殺看電影優惠，7日起至12日止，秀泰影城憑秀泰聯名卡現場購票，就可享電影票買一送一！電影票也可免費兌換口罩。

秀泰集團表示，秀泰集團全台擁有14家影城與5家商場，為讓消費者在這週末能安心逛街購物看電影，超前為消費者貼心部屬雙重好康娛樂購物計畫。

請繼續往下閱讀...

第一重：業界搶先推出，看電影就送口罩，1張電影票免費兌換1片，2張電影票兌換2片，以此類推！每日數量有限，換完為止。秀泰向來堅持提供給消費者最優質、安全的觀影環境，防疫期間原本就有贈送口罩給消費者的想法，因先前管制，無法實行。在得知6/1口罩解禁的訊息，就開始採購，為的就是讓影迷可以安心享受久違的美好電影時光。

▲▼ 。（圖／秀泰集團提供）

▲秀泰影城購買1張電影票免費兌換1片口罩，2張電影票兌換2片，以此類推。

第二重：全台影城獨家的看電影買一送一活動只在秀泰，7日起至12日止，憑秀泰聯名卡現場購票，買一送一，真的是史上最殺的看電影優惠，趕緊親朋好友揪一波一起來看電影。

秀泰集團指出，不只看電影有好康，秀泰影城也號召旗下的5家秀泰生活商場共同響應！5日起至7日止，到秀泰生活商場不管是吃飯或是購物，只要當日單筆消費滿300元，就可以憑發票免費兌換，滿600元可以兌換2片，最高上限1人可兌換50片。秀泰提醒，就算疫情逐漸趨緩，還是不能掉以輕心，須配合政府的規範，落實防疫守則，讓秀泰集團與民眾齊心抗疫！

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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