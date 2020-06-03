南投縣體育場將規劃設地下停車場　改善停車位不足問題

▲南投市鬧區停車位不足，縣府擬在縣立體育場規劃地下停車場改善。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投市區停車位不足，縣長林明溱3日在縣議會縣政總質詢中表示，將在南投縣立體育場、康壽國小運動場，評估規劃地下停車場的可行性，並向中央爭取前瞻計畫建設經費補助，改善南投市區停車位不足的問題。

南投市區目前無足夠的停車空間，供居民與來自外地的遊客停車消費，興建停車場確實有迫切的必要。林明溱表示，南投市區現僅有三和停車場提供車位，鑑於體育場周圍餐廳林立，每天運動的民眾也非常多，在鄰近公有地不足的情況下，將規劃在體育場設立地下停車場。

由於體育場腹地廣大，所需經費較多，希望爭取前瞻計畫經費，若能順利興建停車場，除了供用餐、運動的民眾停車，辦理大型活動時也將更加便利。

林縣長指出，民族路上清水簡餐店與菜市場旁的三塊厝大排，全長約83公尺、平均寬度14公尺，可建設約1200平方公尺的停車場，預計提供40個汽車停車位及50個機車格，縣府已籌措經費規劃興建停車場，並2次向南投縣都市計畫委員會提出計畫，目前仍有資料需補件，希望儘快通過，新建停車場，改善停車問題。

縣議員張嘉哲表示，停車場問題與南投市發展息息相關，尤其南投醫院、菜市場、民族路等地段，特別需要停車位置，過去集集鎮興建地下停車場後，成功帶動集集觀光，希望南投市也增建停車場，提高居民生活品質。

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