南投市稅務出張所融入美學　歷史建物轉型再出發

▲▼南投市歷史建物稅務出張所，融入美學轉型再出發。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投市鬧區的稅務出張所，是縣政府ROT委外經營的歷史建物，日前傳出停業消息，3日上午鹿谷明山別館董事長林淇園，率領經營團隊召開記者會澄清，並說明未來的經營方向，將會融入美感與藝術，納入導覽、美學課程與增加社區參與，朝多功能發展。

新任的出張所營業處所長林幸宜表示，希望稅務出張所能回歸歷史原貌，未來經營上將會凸顯此棟歷史建物的文化特色，讓更多遊客透過導覽能重新認識，她說21世紀是美感經濟與文化的世代，要讓出張所能成為一個窗口，吸引更多美學文創進駐南投。

林幸宜也具體說明，未來稅務出張所會加強和學校、社區的連結，將會在1樓提供一個藝想空間，向南投的學生徵畫，將各種藝術作品陳列展覽，鼓勵學生參與公共空間的設計與裝置；也會邀請小朋友到稅務出張所彩繪石頭發揮創意，並不定時舉辦各類文藝課程及小朋友的手作課程。

如何將美學放在時間、空間與文化中游動是重要的課題。林美幸強調，未來的經營重點，就是希望可以創造一個可行、可賞、可遊的文創據點，從一個小點慢慢成長茁壯，讓遊客每次來出張所都會有新的驚喜，可以吸引民眾再次造訪。

稅務出張所歷經新冠肺炎疫情，經營並沒有停止或改變，仍是南投市最佳文創旅遊景點，將會配合政府振興券推出「2980」的套餐券優惠方案，重新出發，希望能提振業績，吸引更多觀光消費人潮。

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