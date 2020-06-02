詐領助理補助費385萬元！　新北市議員王淑慧今遭起訴

▲新北市議員王淑慧涉嫌詐領助理費達385萬元，今遭檢方依法起訴。（圖／翻攝自王淑慧臉書）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

民進黨籍新北市議員王淑慧遭控涉嫌詐領助理費達385萬元，檢調4月發動搜索，並約談王淑慧等人，訊後向法院聲押禁見獲准。今（2日）全案偵結，檢警依貪汙治罪條例將王淑慧、助理、服務處主任共6人起訴；但考量王淑慧事後坦承犯行，並繳回不法所得，因此依法請求減輕刑期。

據了解，「助理補助費」由議會編列預算支付，並非議員薪資的一部分。但檢方調查，王淑慧遭控訴自2011年起利用人頭帳戶詐領助理費，金額還高達385萬元。新北地檢署獲報後遂於4月7日指揮調查處前往議員會館、住處搜索，並約談涉案人等說明，訊後認定王淑惠涉嫌重大，因此聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，王淑慧為了詐領補助款項，2011年先聘用林姓男子當公費助理，並拿著聘書向議會領取助理補助費、春節慰勞金等，但僅按月給付林男部分款項，其餘全私吞做為己用；2014年間，王淑慧還以王姓女子、謝姓女子人頭帳戶向議會領取助理費、春節慰勞金共347萬餘元，加上林男的款項，王淑慧共詐領385萬元。

今全案偵結，檢方依貪汙治罪條例中的「公務員利用職務上機會詐取財物罪」、及刑法「使公務員登載不實」罪嫌將王淑慧、助理、服務處主任共6人起訴，但考量王淑慧事後坦承犯行，且繳回不法所得，因此請求依法減輕其刑。

現年64歲的王淑慧是民進黨的創黨黨員之一，最初以台北縣板橋市民代表踏入政壇，並於2001年進入國會擔任2屆立法委員，不過2008年尋求三連霸失利，於2010年回鍋競選首屆新北市議員且連任至今。

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