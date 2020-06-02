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影／金山清水農地無毒友善環境　近4公頃「牡丹蓮」華貴魅力綻放

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記者郭世賢／新北報導

2014年底時西伯利亞小白鶴飛到金山清水農地時，黃正俊阿伯與附近農友接受新北市政府農業局輔導，以不灑農藥、不施用化學肥料、除草劑，並以人工撿拾福壽螺，以友善耕作方式管理田區，當地種植近4公頃的友善牡丹蓮已經綻放，從6月至8月底是盛開期，歡迎到金山賞蓮花，並支持友善農產品。

金山清水農地位於磺溪出海口與清水溪交匯處，屬於河口農地，也是候鳥遷徙路線的中繼站。夏季是清水農地友善牡丹蓮盛開期，總是湧入遊客來賞花、拍照與購買友善無農藥蓮花相關農產品。

▲ 金山清水農地友善無毒環境 近4公頃「牡丹蓮」華貴魅力綻放。（圖／新北市農業局提供）

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▲ 金山清水農地無毒友善環境，近4公頃「牡丹蓮」華貴魅力綻放。（圖／新北市農業局提供，下同）

「牡丹蓮」花朵碩大狀似牡丹，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、粉紅和白底紅邊等多種。由於造型與佛陀的蓮花座相似，在泰國被視為禮佛之花。多重花瓣的外型富貴喜氣，狀如雍容華貴的牡丹花，很令人驚豔。一年只有一次的牡丹蓮美景很吸引人駐足觀賞。

農業局長李玟表示，為兼顧農作收益與環境生態保育，目前新北市友善耕作面積達227.5公頃，有196個農場加入。金山友善田園區域計畫最初是以清水農地為核心區，農友以友善耕種方式種植蓮花、茭白筍、甘藷等特色作物，加入友善耕作推廣團體，可申請有機質肥料或轉作地方特色作物等補助。

▲ 金山清水農地友善無毒環境 近4公頃「牡丹蓮」華貴魅力綻放。（圖／新北市農業局提供）

▲ 金山清水農地友善無毒環境。

此外，為讓民眾吃得安心，農業局與電商平台合作「友善契作平台大聯盟」https://lecfp.org/，民眾可透過線上契作訂購友善耕作的好產品，同時能讓更多農友響應友善耕作，進而保護生態環境，增加農民收益。

新冠肺炎疫情趨緩，進入新型態安全生活模式，兼顧防疫與旅遊，結合「青春山海線」路線，到美拍景點清水農地觀賞牡丹蓮，花期可以持續到8月底，賞花一律免費參觀，回程可採購友善耕作牡丹蓮或農作物，帶動地方經濟並支持友善耕作農友辛勞。買蓮花民眾，請於上午9時至下午5時可聯絡黃正俊阿伯，手機號碼：0952-533-310。

【交通資訊】要前往賞花買花的民眾，可搭乘國光客運-台北往金青中心（1815號客運）在社寮站下車後，往磺清大橋步行約500公尺即可到達。或搭乘基隆客運-金山往法鼓山（829號公車）、基隆往淡水（862號公車）及金山往淡水（863號公車）在清水路41巷路口下車即可到達。自行開車者，導航可設定「金山磺清大橋」，從台北→淡水→淡金公路→金山→磺清大橋旁。或者由國道3號→萬里交流道→大武崙→省道2號→金山→磺清大橋旁。

黃老伯友善蓮花園：https://reurl.cc/5la1Aq

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▲ 金山清水農「牡丹蓮」。

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