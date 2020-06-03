大眾運輸6/7起再鬆綁！維持社交距離可不戴口罩　雙鐵可賣自由座、站票

▲大眾運輸6/7起再鬆綁。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部規劃6月7日起後鬆綁管制措施，大眾運輸或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。另外，雙鐵連假期間也可販售自由座、站票，但採總量管制。

依據行政院長蘇貞昌5月28日院會指示，各部會研擬公布6月7日後之具體鬆綁疫情管制措施。另行政院李秘書長於6月2日召開研商因應 COVID-19 防疫限制措施解禁相關事宜會議決議，交通部規劃6月7日後鬆綁措施。交通部以「若不能維持社交距離，則需戴口罩」為原則，採「若能維持社交距離則不用載口罩」進行各項鬆綁措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也同意雙鐵連續假日賣自由座與站位，但是站位不要太擠，雙鐵將研擬方案因應。

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大眾運輸部分，大眾運具或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。

▲搭乘大眾運輸，在維持社交距離情況下，可不戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩（或採用適當阻隔設施）時，解除雙鐵列車車內及國內航線空運航班上飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

另外，恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。台鐵新自強號連續假期開放銷售站票，惟採總量管制每列車以 120 人為限；高鐵連續假期也可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。 國道部分也取消國道服務區人、車潮管制。

至於觀光部分，交通部將取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制。後續也訂定旅遊參考守則，供民眾及旅行社遵循，重點如下：

食：符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案。

宿：安排2人1室、1人1床之房型為原則。

遊：安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩。

購：賣場收銀區規劃指引民眾維持 1.5 公尺社交距離或請民眾戴口罩。

行：旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。

▲進入郵局強制戴口罩規定，6/7起鬆綁。（圖／記者李宜秦攝）

最後，郵局戴口罩規定也同步鬆綁，進入郵局仍需量體溫、戴口罩，但進入後在可維持社交距離下，得不戴口罩；恢復臨時郵局申請（如民眾有活動所需可申請臨時郵局）；取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」之措施。郵政博物館及燈塔也重新全面開放。

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