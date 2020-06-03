屏東男夜間外出採玉蘭花　返家不見失智母…警尋回

▲里港警分局泰山派出所所長鄭江文、警員劉彥敏護送林姓阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉林姓阿嬤趁兒子晚上採收玉蘭花時外出，迷失在沿山公路，由於當時車輛往來頻繁，且速度頗快，附近居民擔心她的安危，報請屏東縣里港警方協助，警方趕到將她帶回，提供餐點果腹後，問出她的住處，原來她就住在派出所附近，護送她返家，讓家屬很感激。

里港警分局泰山派出所所長鄭江文、警員劉彥敏日前接獲一名老嫗在沿山公路疑似迷路，立即前往查看，發現她一臉無助，且略顯疲態，因時值天空降下毛毛細雨，深怕其衣物沾濕受寒，便先行利用巡邏車，將其帶返派出所內休息，並提供溫開水及餐點果腹，讓她補充體力；經警方一番細心詢問，得知她已近80歲，家住派出所附近，警方便火速聯繫其家屬，並平安護送返家。

家屬表示，晚間皆要外出從事玉蘭花採收工作，無法在家照顧患有失智症老母親，當天工作結束返家，驚見老母親不在家，心中十分著急，忐忑不安，幸好警方能及時尋獲，並先行代為照顧。

里港分局分局長楊龍祥肯定鄭、劉2員主動為民服務精神，足堪表揚；且呼籲民眾，家中若有患失智症或行動不便之親人，務必多加留意，切勿讓其單獨外出，欲避免類似迷途走失情形發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失之愛心手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話的聯絡卡片，以利迅速聯繫到家屬。

►自然美「超效保濕按摩卸妝膏」特賣Day7

►二手票券豐富你的生活