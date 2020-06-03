全台郵局7/15起開賣「紙本三倍券」　各局數量分配方案曝光！

▲7/15起，全台郵局窗口可直接購買到實體三倍券。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導



行政院推出的「振興三倍券」即將上路，中華郵政配合政策，自7月15日起，也提供民眾直接在郵局窗口購買實體券，政委唐鳳今指出，繼口罩地圖後，未來還會推出「三倍券地圖」，讓民眾知道哪邊郵局還有存量，不用到處排隊。至於屆時三倍券數量如何分配？中華郵政初步規劃，擬依當地人口比例、該郵局開戶人數的多寡進行分配，但各責任中心局也會有個調配中心，隨時支援三倍券的數量。

▲▼行政院政委唐鳳2日說明三倍券使用方式，除可超商預購、綁定電子支付外，也可在郵局購買紙本三倍券。（圖／行政院提供）

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即將在7月15日正式上路的三倍券，只要花1000元就能變3000元，民眾可透過四大管道進行預購，除可使用信用卡、電子票證及電子支付等三種方式領取非實體券外，未來在中華郵政全台1299個郵局據點也將開放民眾持健保卡到現場購買實體券。

至於屆時每家郵局三倍券數量如何分配？中華郵政發言人郭純陽表示，初步規劃會參考當地人口比例以及郵局開戶人數的多寡去做分配，因為這些數據都有地緣關係，往來郵局也方便，會當作參考依據。

▲中華郵政規劃依當地人口比例、開戶人數去分配各郵局三倍券數量。（圖／記者賴文萱攝）

另外，考量到萬一有郵局存量發不夠狀況，中華郵政也規劃每個縣市的責任中心局會有個三倍券庫存調配中心，來就近支援其他支局，如果某個支局發出的券比較多，就會隨時調撥。

政委唐鳳今受訪也指出，繼口罩地圖後，未來還會推出「三倍券地圖」，讓民眾知道哪邊郵局還有存量，不用到處排隊。對此，中華郵政表示，相關資訊系統由中央建置中，郵局會負責提供庫存數字，對民眾來講，可以顯現出郵局庫存的數量跟位置，可以更方便民眾領取三倍券。

▲中華郵政工會表示，多增加販售三倍券業務，一定增加員工負擔，呼籲民眾不要一開始搶著去。（圖／記者李宜秦攝）

為防「口罩之亂」在郵局上演，中華郵政也展開相關動線、人力調配的規畫。初步來說，大局由於人手比較充足，考慮將儲匯、郵務和領取三倍券的業務分流；若有志工人力的據點，就會請志工協助引導民眾抽號碼牌、按照動線安排處理，相關細節將會慎重規畫，以防民眾等候過久。

不過，中華郵政也呼籲，民眾可多利用超商預購或是綁定電子支付等方式領取三倍券，減少在現場排隊等候的時候。若屆時窗口大排長龍，萬一需要壓縮到員工休息時間，也會按照法規加發加班費，但還是希望都不要犧牲到員工的休時。

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