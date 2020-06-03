欺世盜名？！　林燕祝踼爆「上品豚」欺瞞消費者

▲台南市議員林燕祝踢爆台南市肉品市場公司自創「上品豚」豬肉加工品牌，係拿「黑橋牌」涉嫌欺世盗名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市肉品市場公司自創「上品豚」豬肉加工品牌，市議員林燕祝3日踢爆係拿「黑橋牌」欺世盗名，該市場尚無食品加工設備，以民間業者產品充數販售，違反食安法、食品管理法及公平交易法相關責任，有欺瞞消費者嫌疑。

林燕祝指出，「上品豚」產品4月開始在大成長城公司展售中心上架，市長黃偉哲試吃促銷原味香腸、蒜味香腸、原味厚燒條子肉乾、肉鬆、貢丸等均以在地豬肉加工製作，籲請民眾選購所「出品」的豬肉製品。

林燕祝問黃偉哲市長，肉品市場是否為食品公司，「上品豚」產品是否自製？黃偉哲對此表示坦白從寬，香腸等製品確實來自黑橋牌，資訊未充分揭幕，將指示法制室檢討修正。

林燕祝指出，台南肉品市場根本沒有肉品加工生產線，怎麼可以「變出」加工肉製品，未來會陸續推出十多樣產品，深入了解赫然發現改貼肉品市場商標，相關內容卻無明確標示，誤導由肉品市場加工製造，售價也高出原製造業者一到二成。

依法論法，林燕祝指出，食安法和食品工廠建築及設備有明確規定，違反食品衛生管理法也訂有適當罰鍰，市府另有涉及消費者公平交易法，如有觸犯同樣得依法究責，不能有所褊袒。

台南市養豬總頭數逾60萬，飼養場與豬隻頭數均為六都第一，林燕祝表示，肉品市場經營策略忌躁進，做好本業的肉豬調配應是最起碼，調節產銷、平準市價，維護豬農和消費者利益，免得優良豬隻都往外縣市拍賣，嘉義朴子、高市岡山，交易頭數大量流失，近幾年營業額從1億3千萬元下滑至1億1千萬元，污水排放被罰近200萬元、電腦設備折舊也有問題，亟待好好整頓。

林燕祝透露，肉品市場人事問題也被檢舉，員工勞逸不均，調配師當起主管座車司機，自創品牌則強制分配責任額，員工為求績效到處兜售加工肉品的壓力，招致內部怨言四起，士氣大受影響。

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