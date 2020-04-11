台南社政單位守護無功　 林燕祝：偏差托育員再涉虐童

▲台南又傳幼童遭施虐案，遭爆的托育員居然是名「累犯」，市議員林燕祝抨擊社會局把關功能不彰，稽查業務陽奉陰違，難辭督導不週責任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南又傳幼童遭施虐案，1歲男嬰頭和腿部受傷，遭爆的托育員居然是名「累犯」，市議員林燕祝抨擊社會局把關功能不彰，稽查業務陽奉陰違，難辭督導不週責任，幼兒機構雇用不適任托育員也有可議之處。

林燕祝，男嬰2月送托，家長日前見身體多處外傷，踢爆才揪出一連串弊病，由於托育人員先前就有不當照顧的紀錄，家長強烈質疑為何能繼續從事照顧幼兒的工作？這些人在社會局難道都沒紀錄嗎？是要多少孩子受害，社會局才願意繃緊神經為孩童安全把關？

林燕祝據查發現涉案的保育員，原任永康區某托兒構，因施虐情形輾轉到現在的機構工作，和知名托嬰中心轉讓方式經營，去年再經社會局取得立案證書，經營團隊另聘工作人員進駐， 實際上卻仍續用進行幼兒照顧工作，社會局期間計4次稽查，均符合相關規定，到底是敷衍了事，還是內有蹊蹺，值得玩味。

社會局面對家長質疑下，才改口接獲通報後即要求負責人說明，依法處以罰鍰，受理態度搖擺，她欲索取稽查表也不得要領，顯示箇中存在問題。

托育機構收取家長付費，理當善盡職業道德，提供良好的師資和照護環境，林燕祝表示，雇用不當施虐保育員最是不該，隨時可能對重蹈覆轍，近來發生的個案就是最好的例子，不但致幼童處於遭虐的威脅中，甚至帶來更大的傷害，豈能等閒視之。

林燕祝接獲多起托兒機構陳情案件，為保護幼童盡分心力，她督促市長黃偉哲重視幼童良好的受教空間，落實強化必要稽查業務，嚴格要求相關主管單位做好守護事宜，以免「虐童零容忍」淪為空談。

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