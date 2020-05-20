缺防彈衣肉身擋子彈？　林燕祝憂歎警察性命不值錢

▲台南市議員林燕祝關心基層員警防彈衣嚴重不足的問題，連基本防護裝都沒有，警力折損率堪虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議員林燕祝20日揭基層警用裝備匱乏現況，多名員警共用一件防彈衣，下個月台南市16個分局平均分不到10件防彈衣，肉身如何擋子彈，林燕祝憂歎基層員警性命不值錢，連基本防護裝都沒有，警力折損率堪虞。

林燕祝以台南市為例指出，全市應穿防彈衣員警2千多人，目前只有1千1百多件防彈衣，對時常有突發案件的員警執勤欠缺保障，更離譜的是，扣除部分老舊汰換者，到6月中更只剩下144件，所剩少得可憐，人民保母肉身當盾牌，遇到危性高的緝捕任務，無異是雞蛋碰石頭，讓員警去送死。

林燕祝批警政署集中採購防彈衣作業亟待檢討，去年共5萬多件背心式防彈衣經過決標，得標廠商分4次交貨，送驗3次均測試不合格，最後1批還未檢驗，導致5萬多件防彈背心無法如期交貨，警政署改以增購、重購1萬多件名義，結果依舊由同一業者得標，極不合理，林燕祝強調為確保品質及規格，得標依據改採最有利標以替代最低價，以爭取購製時間，政府要負責排除延誤點。

台南市警局長周幼偉是刑警出身，應該相當了解基員的辛酸與需求，林燕祝為全體員警請命，要求串連各縣市力量，促使警用防彈衣儘快補足，並發放到派駐單位。

此外，警勤區偵查隊人力編制也有通盤調整的必要，林燕祝舉台南人口最多的永康警分局為例，逾23萬人口數編制9小隊，偵查隊員45人，第一分局18萬人口數，偵查有12小隊，偵查隊員48人，參酌年發生案件數，她說永康至少需增4小隊小隊長及偵查佐差55人之多，促請市警局妥慎評估處理，落實治安讓員警勤務負荷更趨合理化。

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