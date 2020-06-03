台南市警局美化A2受傷車禍數據　林燕祝要求增加交通隊專業人力能力

▲台南市議員林燕祝抨擊台南市警局美化A2受傷車禍案件，硬改成A3僅車損事件，要求增加交通專責警力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為保障用路人安全，台南市議員林燕祝3日在市議會總質詢中，拿出一堆數據怒指市警局美化A2受傷車禍數據，連基層員警都在網站抱怨「A2活生生吃成A3，你好意思膩？！」，希望市警局誠實面對數據，積極找出肇事原因，解決車禍問題。

台南市警局長周幼偉解釋說，很多事件以A2報案，員警到現場因沒人受傷只有車損，雙方當事人已和解成A3案件，所以並無登載不實問題。

林燕祝指出，車禍案件分成A1、A2、 A3，大家熟知A1死亡車禍，A2代表的是人受傷車損，A3代表單純車損，各分局交通分隊負責處理A1、 A2，派出所負責A3，分析不同等級數據，政府單位可找出肇事真實原因，到底是用路人問題、紅綠燈設置問題還是道路規劃問題，達到真正保障用路人安全的目的。

林燕祝說，在處理服務案件中她發現A2案件有問題，來自交通大隊和各分局交通分隊的資料居然登載有異，又看到基層員警在網站上抱怨『要求派出所吃A2，然後說是守望讓A2件數降低頗有成效，是在哈囉嗎？吃到出事還不是我們擔？都快噎死了！』、『A2活生生吃成A3，你好意思膩？！』，進一步深入了解發現，黃宗榮局長時代2017年台南市A2案件數18287件、2018年39345件、2019年38594件，為何數字暴增？市警局長周幼偉答詢說，以往規範沒有非常明確，從2018年起有了明確規範，台南案件就能轉正真實。

林燕祝強調，車禍數據不能美化，因為只要登載不實，就無法得知肇事原因，無法知道究竟是用路人遵守交通規則，還是紅綠燈交通工程出問題，或是道路工程規劃出問題，台南市曾在2019年5月試辦由新營交通分隊負責A3，因為人手不足結果搞得人仰馬翻，所以A3還是回歸派出所，希望台南市長黃偉哲能增加交通隊和分隊人力，警方處理交通案件能更專業化，讓用路人行的安全獲得最大保障。

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