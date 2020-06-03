罵歸罵還是要買！他問「7月會去買三倍券」？　鄉民一面倒：是納稅錢

▲全國夜市受疫情衝擊，政府推三倍券刺激消費。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

政府的「三倍券」政策引發不少民眾反彈，要先自掏腰包花1000元才能拿到3000元振興券，讓很多人覺得不太合理。一名網友好奇，三倍券被大家不停嫌棄，那7月15日上路還會去買嗎，「還是鄉民就是有骨氣，不買就是不買？」

原PO在PTT表示，很多人一直罵三倍券的規則有問題，等到政策正式實施時，「大家會先花1000買3000三倍券，然後去家樂福、好市多買東西嗎？」還是寧願把錢省起來，不要為了領3000元而事先花掉1000元？

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▲大家還是會去買三倍券。（圖／翻攝自PTT）



網友表示，平常買生活用品、加油、吃飯屬於必要支出，無論政府有沒有發三倍券都是要花錢，所以當然還是會去領，「會啊我要買民生物資」、「買啊，加油也是花錢啊啊」、「每天都要花錢，政府給我2000當然要用」、「白拿2000當然要啊，拿去吃飯也好，2000也能吃幾餐啊。」還有人已經想好要怎麼花，「會啊，我已經想好了，中秋節拿去買月餅用」、「買個兩款switch實體遊戲還不錯啊！」

也有人認為，在批評政策的同時也得重視個人權益，三倍券是用人民的稅金來發，如果沒去拿代表損失自己權益，「你沒繳稅的話，要不要領隨便你，有繳稅的話，那可是你的繳稅錢」、「人家拿你的稅金來補貼，你不拿，負債你還不是有一份」、「嫌棄流程和拿取自己權益是兩回事。」