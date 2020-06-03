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澳洲維州加入一帶一路　遭指涉及中國擴張主義

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▲▼第二屆一帶一路論壇。（圖／達志影像／美聯社）

▲「一帶一路」是中方相當重要的政策。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨3日專電

澳洲東南部的維多利亞州加入一帶一路爭議持續。前州長向媒體發表評論，指一帶一路計畫是中國的「國際擴張主義政策」，同時要求現任州長交待到底向中國作出了甚麼承諾。

前維州州長肯奈特（Jeff Kennett）今天透過墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）網站發表文章，指現任維州政府致力加入的中國一帶一路投資計畫，其實是涉及中國的「國際擴張主義政策」，而現任維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）又未向公眾交待加入一帶一路的代價；故此，維州政府的舉動讓人擔心。

肯奈特指出，中國政府於2013年宣布推動的一帶一路計畫，基本上是一項「國際擴張主義政策」；因此，一帶一路計畫投資的對象，要不就是對中國具有戰略重要性的國家，要不就可以提供中國未來長期國家安全所需資源的國家。

肯奈特還提到，接受一帶一路投資的國家，絕大多數是經濟疲弱的國家；而這些國家當中，越來越多已無力承擔一帶一路所要求的財政義務，於是中國也佔據了越來越多這些國家的基建所有權。

因此肯奈特提出質疑，要求現任維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）解釋，為何維州有別於澳洲聯邦政府和其他州政府，與中國建立起如此與眾不同的緊密互動關係？

肯奈特強調，安德魯斯當初是在不公開的情況下與中國協商加入一帶一路計畫，公眾根本不知道他到底向中國作出了什麼承諾。

肯奈特提醒，安德魯斯當初兩度當選州長時，都一直沒有提及要和沒有民主的和打壓異見的中國政府秘密協商。

在澳洲聯邦政府多次公開反對下，維州政府與中國去年10月簽署共同推進「一帶一路」建設框架協議，雙方預定今年年中完成相關重大投資細節的條約；隨著有關計畫已進入最後談判階段，維州政府與中國共產黨的關係近日成為輿論持續爭議焦點。

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