澳洲維州加入一帶一路　遭指涉及中國擴張主義

文/中央社記者丘德真雪梨3日專電

澳洲東南部的維多利亞州加入一帶一路爭議持續。前州長向媒體發表評論,指一帶一路計畫是中國的「國際擴張主義政策」,同時要求現任州長交待到底向中國作出了甚麼承諾。

前維州州長肯奈特(Jeff Kennett)今天透過墨爾本「前鋒太陽報」(Herald Sun)網站發表文章,指現任維州政府致力加入的中國一帶一路投資計畫,其實是涉及中國的「國際擴張主義政策」,而現任維州州長安德魯斯(Daniel Andrews)又未向公眾交待加入一帶一路的代價;故此,維州政府的舉動讓人擔心。

肯奈特指出,中國政府於2013年宣布推動的一帶一路計畫,基本上是一項「國際擴張主義政策」;因此,一帶一路計畫投資的對象,要不就是對中國具有戰略重要性的國家,要不就可以提供中國未來長期國家安全所需資源的國家。

